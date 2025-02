Корнелия Хютер отвя конкуренцията в спускането в Квитфиел

Cornelia Huetter 🇦🇹 wins today’s Downhill at Kvitfjell!🏆 9th World Cup victory, 4th in Downhill!

⛷️ Real champion! 🙌



🥈 Emma Aicher 🇩🇪 First World Cup Podium✨

🥉 Breezy Johnson 🇺🇸#fisalpine #KvitfjellWomen #WinterSport pic.twitter.com/RcYNW5XMGC