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Очаквайте: Хулио Веласкес разкрива подхода за мача във Варна и шансовете на Левски в турнира за Купата на България
  1. Sportal.bg
  2. Sesame Купа на България
  3. Обявиха съдиите за мачовете от 1/4-финалите на Купата на България

Обявиха съдиите за мачовете от 1/4-финалите на Купата на България

  • 24 фев 2025 | 10:31
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Обявиха съдиите за мачовете от 1/4-финалите на Купата на България
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Слушай на живо: Черно море - Левски

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за предстоящите мачове от 1/4-финалите на Sesame Купа на България. Сблъсъкът на "Тича" между Черно море и Левски ще бъде ръководен от Георги Гинчев, а Валентин Железов ще свири ЦСКА - Арда.

25 февруари 2025 г., вторник, 18:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Цветан Георгиев Георгиев

26 февруари 2025 г., сряда, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Левски

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Георги Василев Йорданов

26 февруари 2025 г., сряда, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Антон Симеонов Генов

27 февруари 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

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