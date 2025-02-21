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Магомед Рамазанов ще търси реванш срещу Багаев

  • 21 фев 2025 | 11:31
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Магомед Рамазанов ще търси реванш срещу Багаев

Олимпийският шампион на България Магомед Рамазанов ще вземе участие в силния международен турнир PLW 8 в Казахстан, който е под егидата на UWW. Той ще се проведе на 25 февруари. Негов съперник там ще бъде Арслан Багаев, световен и европейски шампион до 23 години през миналия сезон.

Магомед ще търси реванш за загубата си от него с 0:4 през 2023 година в Сочи. Тогава Рамазанов се състезаваше за Румъния. В Казахстан той ще опита да го победи в своята категория до 86 кг.

На PLW 8 две срещи ще има само олимпийският шампион Кайл Снайдер от САЩ. В категория до 97 кг на свободния стил Снайдер ще излезе на тепиха срещу Ризабек Айтмухан и Алихан Жабраилов.

Другият ни представител Айк Мнацаканян от класическия стил ще има за съперник при 77-килограмовите Сергей Степанов, който е европейски шампион и световен бронзов медалист.

ЕТО ВСИЧКИ СРЕЩИ НА PLW 8 ОТ СВОБОДНИЯ И КЛАСИЧЕСКИЯ СТИЛ:

СВОБОДЕН СТИЛ:

61 кг Заур Угуев (Русия) – Гуломжон Абдулаев (Узбекистан)

79 кг Автандил Кенчадзе (Грузия) – Ахмед Усманов (Русия)

86 кг Магомед Рамазанов (България) – Арслан Багаев (Русия)

86 кг Азамат Даулетбеков (Казахстан) – Магомедхабиб Хаджимагомедов (Беларус)

97 кг Кайл Снайдер (САЩ) – Ризабек Айтмухан (Казахстан)

97 кг Кайл Снайдер (САЩ) – Алихан Жабраилов (Русия)

КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ:

67 кг Луис Орта (Куба) – Славик Галстян (Армения)

77 кг Акжол Махмудов (Киргизстан) – Ибрахим Ганем (Франция)

77 кг Айк Мнацаканян (България) – Сергей Степанов (Русия)

97 кг Артур Саргсян (Русия) – Габриел Росийо (Куба)

97 кг Кирил Маскевич (Беларус) – Айк Хлоян (Армения)

ЖЕНИ:

Жамила Бакбергенова (Казахстан) - Айпери Медет (Киргизстан)

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