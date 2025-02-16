Резултати и класиране след 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Вчера се изиграха всички мачове от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) стартира по най-добрия начин пролетния дял, след като надви като гост Секирово (Раковски). Вторият Спартак (Пловдив) се справи Атлетик (Куклен), а най-много голове имаше в Асеновец, където Розова долина разби домакините с 5:1.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
15 февруари 2025 г., събота, 14:00 ч:
Димитровград (Димитровград) - Марица (Милево) 1:1
1:0-Николай Горанчев (24)
1:1-Ангел Здравчев (37)
Саяна (Хасково) - Гигант (Съединение) 0:2
0:1-Георги Георгиев (5)
0:2-Георги Мавродиев (22)
ФК Ямбол (Ямбол) - ФК Свиленград (Свиленград) 4:1
1:0-Петър Принджев (35)
2:0-Станислав Вълчев (42)
3:0-Иван Тошев (76)
4:0-Кристо Яначков (83)
4:1-Даниел Стоянов (86)
Спартак (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 4:0
1:0-Владимир Айтов (63 дузпа)
2:0-Александър Христев (74 автогол)
3:0-Васил Василев (82)
4:0-Свилен Щерев (89)
Секирово (Раковски) - Черноморец (Бургас) 0:2
0:1-Станислав Маламов (25)
0:2-Димо Бакалов (37)
Асеновец (Асеновград) - Розова долина (Казанлък) 1:5
0:1-Венцислав Иванов (18)
1:1-Антон Огнянов (22)
1:2-Николай Георгиев (27)
1:3- Венцислав Иванов (32)
1:4-Пламен Тенев (37)
1:5-Георги Чорбаджийски (75)
Созопол (Созопол) - Родопа (Смолян) 2:0
1:0-Юнес Аюб (10)
2:0-Хайри Саралиев (21)
Марица (Пловдив) - Ботев III (Пловдив) 2:0
1:0-Олджай Алиев (15)
2:0-Валери Домовчийски (69)
Левски (Карлово) - Загорец (Нова Загора) 0:0
Карнобат (Карнобат) - Локомотив II (Пловдив) 0:3 служебен