Резултати и класиране след 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Вчера се изиграха всички мачове от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) стартира по най-добрия начин пролетния дял, след като надви като гост Секирово (Раковски). Вторият Спартак (Пловдив) се справи Атлетик (Куклен), а най-много голове имаше в Асеновец, където Розова долина разби домакините с 5:1.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

15 февруари 2025 г., събота, 14:00 ч:

Димитровград (Димитровград) - Марица (Милево) 1:1

1:0-Николай Горанчев (24)

1:1-Ангел Здравчев (37)

Саяна (Хасково) - Гигант (Съединение) 0:2

0:1-Георги Георгиев (5)

0:2-Георги Мавродиев (22)

ФК Ямбол (Ямбол) - ФК Свиленград (Свиленград) 4:1

1:0-Петър Принджев (35)

2:0-Станислав Вълчев (42)

3:0-Иван Тошев (76)

4:0-Кристо Яначков (83)

4:1-Даниел Стоянов (86)

Спартак (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 4:0

1:0-Владимир Айтов (63 дузпа)

2:0-Александър Христев (74 автогол)

3:0-Васил Василев (82)

4:0-Свилен Щерев (89)

Секирово (Раковски) - Черноморец (Бургас) 0:2

0:1-Станислав Маламов (25)

0:2-Димо Бакалов (37)

Асеновец (Асеновград) - Розова долина (Казанлък) 1:5

0:1-Венцислав Иванов (18)

1:1-Антон Огнянов (22)

1:2-Николай Георгиев (27)

1:3- Венцислав Иванов (32)

1:4-Пламен Тенев (37)

1:5-Георги Чорбаджийски (75)

Созопол (Созопол) - Родопа (Смолян) 2:0

1:0-Юнес Аюб (10)

2:0-Хайри Саралиев (21)

Марица (Пловдив) - Ботев III (Пловдив) 2:0

1:0-Олджай Алиев (15)

2:0-Валери Домовчийски (69)

Левски (Карлово) - Загорец (Нова Загора) 0:0

Карнобат (Карнобат) - Локомотив II (Пловдив) 0:3 служебен