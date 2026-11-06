Безгрешният Септември приема Миньор в 11-ия кръг при U18

Безгрешният лидер Септември София приема Миньор в един от двубоите от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Столичният тим спечели всичките си девет срещи до момента и оглавява класирането с 27 точки и голова разлика 39:5.

Най-близките преследвачи Локомотив София и Славия имат по 22 точки. Локомотив ще бъде домакин на последния в подреждането Янтра 2019, след като в предишния кръг надделя с 3:2 при гостуването си на Миньор. Славия, който се наложи с 3:0 над Берое, гостува на Локомотив Горна Оряховица.

Интригуващ сблъсък предстои в Стара Загора, където Берое посреща Арда. Гостите заемат седмата позиция с 15 точки и са изиграли мач по-малко от своя съперник.

Ботев Пловдив ще опита да продължи силното си представяне срещу Ботев София. Пловдивчани се изкачиха до петото място след убедителната победа с 4:1 над Дунав. Съперникът им също влиза в срещата след успех – 2:1 срещу Локомотив Горна Оряховица.

Нефтохимик и Национал се изправят един срещу друг във Ветрен. Двата отбора са разделени само от една точка, а в миналия кръг записаха победи съответно над Янтра 2019 и Хебър.

Локомотив Пловдив гостува на Хебър в Пазарджик, а програмата се допълва от двубоя между Пирин Благоевград и Дунав.

Отложените срещи от десетия кръг Локомотив Пловдив – Пирин Благоевград и Арда – Септември София са насрочени за 14 ноември.

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