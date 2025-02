Евертън продължава да трупа точки

🍬 David Moyes' last 5 matches with Everton in the Premier League:



✅ 3-2 win vs Tottenham

✅ 1-0 win vs Brighton

✅ 4-0 win vs Leicester

🤝 2-2 draw vs Liverpool

✅ 2-1 win vs Crystal Palace pic.twitter.com/MO3TWhxbUN