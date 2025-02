Реферът разкри какво му е казал Белингам, играчът е заплашен от сериозно наказание

Директна псувня е нещото, заради което Джуд Белингам е получил червен картон в изминалия мач на Реал Мадрид срещу Осасуна (1:1). Това е обяснил главният рефер Хосе Луис Мунуера Монтеро на капитана на “белите” Лука Модрич във връзка с инцидента от 39-ата минута. Тогава се видя, че англичанинът казва нещо на арбитъра, след което той директно го гони от терена.

“Той ми каза “Fuck you”, са думите на Мунуера Монтеро към хърватският ветеран.

От Movistar+ пък, които излъчваха мача, споделят какви според тях са били думите на Белингам. След като явно има някаква размяна на реплики, бившият футболист на Борусия (Дортмунд) се обръща към съдията на английски със следното: "I'm talking to you with respect, fuck off”, което се превежда като “Говоря ти с уважение, майната ти/му”.

Дисциплинарният правилник в испанския футбол гласи, че за отправена обида към съдия или друго длъжностно лице провинилият се следва да бъде наказан за от 4 до 12 мача. Сега всичко зависи от това какво ще напише реферът в своя доклад, въз основа на който Дисциплинарната комисия ще решава. Евентуалната санкция на Белингам ще важи и за двубоите от Купата на краля, където Реал е на полуфинал.