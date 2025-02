Швейцарка стана световна шампионка в слалома, Шифрин без медал

Camille Rast takes GOLD! 🥇✨



She claims her first-ever World Championship medal, and the ultimate prize! 🔥👏 She’s also the first Swiss woman to win in Slalom in 34 years, since Vreni Schneider’s victory in 1991!



🥈 Wendy Holdener🇨🇭

🥉 Katharina Liensberger🇦🇹@saalbach2025… pic.twitter.com/nvKQZZXy7e