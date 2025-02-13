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ФК Банско победи северномакедонци в контрола

  • 13 фев 2025 | 12:05
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ФК Банско победи северномакедонци в контрола

ФК Банско победи с 2:1 северномакедонския Слога в предпоследна контрола от зимната подготовка. Головете за българския тим реализираха новото попълнение Живко Димитров и опитния стрелец Владислав Златинов през второто полувреме.

Получи се много хубав и здрав двубой, в който наставникът на „козлите“ Борислав Хазуров не успя да използва Илия Мунин и Марио Димитров. Всички останали бяха на разположение за срещата.

Следващата и последна проверка за тима, воден от треньорския тандем Борислав Хазуров – Иван Топузов, е в събота (15 февруари) срещу Германия в Сапарева баня от 13:00 часа.

Съставът на ФК Банско: Михаил Янчовичин, Костадин Слаев, Борис Божинов, Георги Фикийн, Аджеил Невеш, Роман Родопски, Асен Либяховски, Теодор Чолев, Живко Димитров, Георги Проев, Ибрахим Шериф
(През второ полувреме в игра се появиха – Атанас Тъпигьозов, Йордан Лечов, Жоро Рошков, Владислав Златинов , Костадин Василев)

Програма за зимната подготовка:

  • 8 януари, Първа тренировка

  • 25 януари, ФК Банско – Пирин 2 (Благоевград) 1:4

  • 1 февруари, ФК Банско – Пирин (Гоце Делчев) 4:2

  • 5 февруари, ФК Банско – Септември (Симитли) 0:0

  • 12 февруари, ФК Банско – Слуга (Северна Македония) (в Сандански) 2:1

  • 15 февруари, ФК Банско – Германея (Сапарева баня) (13:00 часа, Сапарева баня) 

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