Масирано българско присъствие на “Петко Сираков - Иван Илиев”

76 състезатели от България ще вземат участие в 26-ия международен турнир по борба за юноши и девойки до 23 години “Петко Сираков - Иван Илиев”, който ще се проведе в столичната зала “София” от 14 до 16 февруари. В надпреварата ще се впуснат състезатели и от други 20 държави.

От Българската федерация по борба обявиха списъка с имената на родните участници, който включва 25 свободняци, 31 класици и 10 жени.

Жребият за турнира ще се тегли на 13 февруари, а схватките започват на следващия ден.

Програма:

На 14 февруари (петък) от 10:30 до 14:00 часа са елиминациите и полуфиналите в следвните категории:

Свободен стил – 61, 70, 79, 92 кг

Класически стил – 55, 63, 72, 82 кг

Девойки – 55, 59, 65, 72 кг

От 16:30 до 17:00 часа е официалното откриване, а от 17:00 часа започват репешажите, финалните срещи и награждаването в изброените по-горе категории.

На 15 февруари (събота) от 10:30 до 14:00 часа са елиминациите и полуфиналите в следните категории:

Свободен стил – 57, 65, 74, 86 кг

Класически стил – 77, 87, 97, 130 кг

Жени – 57, 62, 68, 76 кг

От 17:00 часа са репешажите, финалните срещи и награждаването в изброените по-горе категории.

На 16 февруари (неделя) от 10:30 часа започват елиминациите, полуфиналите, репешажите, финалите и награждаването в следните категории:

Свободен стил – 97, 125 кг

Класически стил – 60, 67 кг

Девойки – 50, 53 кг

Представяме имената на всички участници от България:

СВОБОДЕН СТИЛ:

57 кг Ивайло Тисов, "Локомотив", Пловдив

57 кг Таню Танев, "НСА-Васил Левски", София

61 кг Денис Наим, "Левски", София

61 кг Димитър Бисерков, "НСА-Васил Левски", София

61 кг Ник Дойчинов, "Илия Павлов", Велико Търново

61 кг Георги Тодоров, "Берое", Стара Загора

65 кг Ердал Галип, "Черноморец-св.борба", Бургас

65 кг Никола Стефанов, "Тракиец", Пловдив

65 кг Пресиян Димитров, "Левски", София

65 кг Алекс Фотев, "Димитровград", Димитровград

70 кг Николай Момъков, "Левски", София

74 кг Иван Стоянов, "Берое", Стара Загора

74 кг Стилян Джоров, "Левски", София

74 кг Аднан Таиров, "Олимпиец", Търговище

74 кг Азис Таиров, "Локомотив", Пловдив

79 кг Петър Петков, "Левски", София

79 кг Божидар Добрев, "Берое", Стара Загора

79 кг Айкан Сеид, "НСА-Васил Левски", София

79 кг Иван Андонов, АСК "Сливен", Сливен

79 кг Станислав Дамяновски, "Янчо Патриков-ЦСКА", София

86 кг Григор Чернаков, "Берое", Стара Загора

92 кг Радомир Стоянов, "Берое", Стара Загора

92 кг Андриян Вълканов, "Левски", София

97 кг Никола Петров, "Станка Златева", Сливен

125 кг Георги Иванов, "Димитровград", Димитровград

КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ:

55 кг Тайфун Тодоров, "Левски", Карлово

55 кг Красимир Калоянов, "Надежда-Оряхово-2014", Оряхово

55 кг Галин Фурнаджиев, "Левски", Карлово

55 кг Калоян Иванов, "Ботев-93", Враца

55 кг Йордан Топалов, "НСА-Васил Левски", София

60 кг Альоша Илиев, "Плевен", Плевен

60 кг Борислав Кирилов, "Надежда-Оряхово-2014", Оряхово

60 кг Кристин Петров, "НСА-Васил Левски", София

60 кг Атанас Асенов, "ЦСКА", София

60 кг Божидар Лазаров, "ЦСКА", София

63 кг Кристиян Миленков, "Левски", София

63 кг Гриша Назарян, "ЦСКА", София

63 кг Мирослав Емилов, "Надежда-Оряхово-2014", София

63 кг Андрей Дюзев, "Плевен", Плевен

67 кг Антонио Христов, "Ботев-93", Враца

67 кг Веселин Манев, "НСА-Васил Левски", София

72 кг Сергей Стоев, "Балкан", Ботевград

72 кг Димитър Георгиев, "Ботев-93", Враца

77 кг Мартин Димитров, "НСА-Васил Левски", София

77 кг Атанас Радев, "Олимпиец-Атанас Комшев", Карнобат

77 кг Азис Атанасов, "Камен Лозанов", Плевен

77 кг Илия Милев, "Левски", Карлово

82 кг Мартин Шишеков, "Локомотив", Пловдив

82 кг Александър Иванов, "Локомотив-93", Варна

87 кг Иван Манов, "НСА-Васил Левски", София

87 кг Ивайло Иванов, "НСА-Васил Левски", София

97 кг Калоян Иванов, "Левски", София

97 кг Димитър Атанасов, "Бургас", Бургас

97 кг Николай Лазаридис, "ЦСКА", София

97 кг Димо Димов, "ЦСКА", София

130 кг Антонио Тахов, "ЦСКА", София

ДЕВОЙКИ:

50 кг Азра Мустафова, "Юнак-Локомотив", Русе

53 кг Никол Александрова, "Левски", София

55 кг Ирена Бинкова, "Юнак-Локомотив", Русе

57 кг Фатме Шабан, "Лютфи Ахмедов", Разград

59 кг Десислава Иванова, "Лютфи Ахмедов", Разград

62 кг Емел Мустафова, "Мадарски конник", Шумен

68 кг Илинка Стефанова, "Рилски спортист", Самоков

72 кг Емили Апостолова, "Атлетик", Пловдив

72 кг Александра Стоянова, "Бургас", Бургас

76 кг Ванеса Георгиева, "НСА-Васил Левски", София