Max Fight обяви още една ММА битка за първи март

Бойната верига MAX FIGHT обяви още един ММА двубой за предстоящото юбилейно събитие на веригата на първи март в зала “Левски София” в София.

В двубой в категория до 61 килограма сили ще премерят Георги Ангелов и Росен Василев.

24-годишният Ангелов, състезател на RUSE FIGHT Club, има зад гърба си 3 професионални победи и е двукратен републикански шампион по ММА. Той тренира под ръководството на Пламен Пенчев и Светлозар Савов. Неговият опонент, 19-годишният Василев от клуб ММА Варна, е петкратен републикански шампион и притежава престижно 5-то място от световното първенство по ММА. С треньор Светослав Иванов, той излиза решен за победа.

Припомняме, че MAX FIGHT 60 ще бъде оглавено от ММА битка между Георги Валентинов и Живко Стоименов в категория до 82 килограма.

Георги Валентинов срещу Живко Стоименов на Max Fight 60