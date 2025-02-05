2177 дни по-късно: Сани Жекова се завърна на пистата

2177 дни след оттеглянето си от спорта най-добрата българска сноубордитска Александра Жекова отново застана на старта. Петата от олимпийските игри в Сочи 2014 взе участие в първите състезания за сезона в дисциплината сноуборд крос за Купа "Борд Райдър" и Купа "Осогово", част от календара на БФСки.

Целта на Сани бе да вдъхнови и мотивира младите надежди в тази толкова изключително сложна и атрактивна дисциплина с голяма популярност в световен мащаб. Тя се класира втора при жените Купа "Борд Райдър" и четвърта за Купа "Осогово"

"2177 дни по-късно… отново на старта! Днес беше специален ден – завръщане към атмосферата, която изгражда шампиони. Този път застанах на стартовата линия не само като състезател (любител), но и като наблюдател, ментор и поддръжник на следващото поколение в сноубордкроса. Енергията и желанието, които младите таланти влагат в подготовката си, са вдъхновяващи. Труд, дисциплина, устрем – ключови елементи за успех както в спорта, така и в живота. Да видя тази мотивация отблизо беше истинско удоволствие! Благодаря на всички, които създават тренировъчни полигони и правят подобни събития възможни – Явор Спиридонов, Ски Център Осогово, Българската федерация по ски, Борд Райдър – организатор на днешното състезание, както и всички, които подкрепиха инициативата като спонсори и/или копаха здраво в нейно име. Огънят в тези хлапета гори с пълна сила! Вярвам, че ще ги направи не само успешни състезатели, но и качествени личности, които ще създават смисъл и ще прославят България! Финансовата подкрепа на клубовете, инвестициите в треньорски кадри, достъпът до световния опит и целенасоченото развитие на умения са от решаващо значение за успеха на новото поколение в този вълнуващ олимпийски спорт! Сноубордът е сред най-динамичните и атрактивни зимни дисциплини, а сноубордкросът привлича милиони зрители по света с непредсказуемите си битки и зрелищни спускания. Нека дадем шанс на младите таланти да бъдат част от тази глобална сцена! В България имаме снежни планини и курорти, нужно е малко желание и подкрепа! Нека продължим да вдъхновяваме и подкрепяме, за да изграждаме бъдещите шампиони – заедно!”, написа Сани Жекова в Инстаграм.

Магазини “Стената” осигуриха награди-ваучери за всички състезатели.

В Осогово се намира единственото тренировъчно крос трасе в България, изградено от земя и функциониращо с малко количество сняг. Трасето е с отлични параметри и съществува благодарение на съвместната работа между главния треньор на Борд Райдър, Никола Манолов, треньора на СК “Блейд”, Виктор Жеков и Явор Спиридонов от ски център Осогово.

Купа “Борд Райдър”

Момичета U11

1-во място Зорница Силова (СК “Бороборд”)

2-ро място Александра Кюрова (СК “Блейд”)

3-то място София Коцинова (СК “Юлен”)

4-то място Анастасия Комсалова (СК “ОТП”)

Момчета U11

1-во място Мартин Комсалов (СК “ОТП”)

2-ро място Дими Димитров (СК “ОТП”)

3-то място Ян Димитров (СК “ОТП”)

Момичета U13

1-во място Василена Трайкова (СК “Бороборд”)

2-ро място Антоанет Иванова (СК “Бороборд”)

3-то място Елена Тодоринова (СК “Блейд”)

Момчета U13

1-во място Никола Стойков (СК “Мотен”)

2-ро място Християн Кибаров (СК “Бороборд”)

3-то място Деян Сивилов (СК “Бороборд”)

4-то място Андрей Коцинов (СК “Юлен”)

Момичета U15

1-во място Радостина Славова (СК “Бороборд”)

2-ро място Екатерина Денова (СК “Мотен”)

3-то място Деяна Желева (СК “Бороборд”)

Момчета U15

1-во място Антоний Антонов (СК “Бороборд”)

2-ро място Камен Докузов (СК “Бороборд”)

3-то място Телофан Рей Милър (СК “ОТП”)

4-то място Филип Добрев (СК “ОТП”)

Девойки U19

1-во място Андреа Коцинова (СК “Юлен”)

2-ро място Рая Вукадинова (СК “Борд Райдър”)

3-то място Стефания Тончева (СК “Мотен”)

4-то място Яна Попова (СК “Бороборд”)

Юноши U19

1-во място Иван Иванов (СК “НСА”)

2-ро място Ивайло Ерменков (СК “Блейд”)

3-то място Костадин Узунов (СК “Бороборд”)

4-то място Ивайло Симов (СК “Борд Райдър”)

Жени

1-во място Рая Вукадинова (СК “Борд Райдър”)

2-ро място Александра Жекова (СК “Блейд”)

3-то място Андреа Коцинова (СК “Юлен”)

4-то място Стефания Тончева (СК “Мотен”)

Мъже

1-во място Иван Иванов (СК “НСА”)

2-ро място Ивайло Симов (СК “Борд Райдър”)

3-то място Ивайло Ерменков (СК “Блейд”)

4-то място Валентин Миладинов (СК “Бороборд”)

Купа “Осогово”

Момичета U11

1-во място Зорница Сивилова

2-ро място Анастасия Комсалова

3-то място Александра Кюрова

4-то място София Коцинова

Момчета U11

1-во място Дими Димитров

2-ро място Мартин Комсалов

3-то място Ян Димитров

Момичета U13

1-во място Василена Трайкова

2-ро място Елена Тодоринова

3-то място Антоанет Иванова

Момчета U13

1-во място Никола Стойков

2-ро място Деян Сивилов

3-то място Андрей Коцинов

4-то място Християн Кибаров

Момичета U15

1-во място Радостина Славова

2-ро място Екатерина Денова

3-то място Деяна Желева

Момчета U15

1-во място Антоний Антонов

2-ро място Филип Добрев

3-то място Камен Докузов

4-то място Тодор Коларов

Девойки U19

1-во място Рая Вукадинова

2-ро място Стефания Тончева

3-то място Андреа Коцинова

4-то място Яна Попова

Юноши U19

1-во място Ивайло Ерменков

2-ро място Иван Иванов

3-то място Костадин Узунов

4-то място Ивайло Симов

Жени

1-во място Рая Вукадинова

2-ро място Андреа Коцинова

3-то място Стефания Тончева

4-то място Александра Жекова

Мъже

1-во място Ивайло Ерменков

2-ро място Иван Иванов

3-то място Валентин Миладинов

4-то място Ивайло Симов