2177 дни по-късно: Сани Жекова се завърна на пистата

2177 дни след оттеглянето си от спорта най-добрата българска сноубордитска Александра Жекова отново застана на старта. Петата от олимпийските игри в Сочи 2014 взе участие в първите състезания за сезона в дисциплината сноуборд крос за Купа "Борд Райдър" и Купа "Осогово", част от календара на БФСки.
Целта на Сани бе да вдъхнови и мотивира младите надежди в тази толкова изключително сложна и атрактивна дисциплина с голяма популярност в световен мащаб. Тя се класира втора при жените Купа "Борд Райдър" и четвърта за Купа "Осогово"
"2177 дни по-късно… отново на старта! Днес беше специален ден – завръщане към атмосферата, която изгражда шампиони. Този път застанах на стартовата линия не само като състезател (любител), но и като наблюдател, ментор и поддръжник на следващото поколение в сноубордкроса. Енергията и желанието, които младите таланти влагат в подготовката си, са вдъхновяващи. Труд, дисциплина, устрем – ключови елементи за успех както в спорта, така и в живота. Да видя тази мотивация отблизо беше истинско удоволствие! Благодаря на всички, които създават тренировъчни полигони и правят подобни събития възможни – Явор Спиридонов, Ски Център Осогово, Българската федерация по ски, Борд Райдър – организатор на днешното състезание, както и всички, които подкрепиха инициативата като спонсори и/или копаха здраво в нейно име. Огънят в тези хлапета гори с пълна сила! Вярвам, че ще ги направи не само успешни състезатели, но и качествени личности, които ще създават смисъл и ще прославят България! Финансовата подкрепа на клубовете, инвестициите в треньорски кадри, достъпът до световния опит и целенасоченото развитие на умения са от решаващо значение за успеха на новото поколение в този вълнуващ олимпийски спорт! Сноубордът е сред най-динамичните и атрактивни зимни дисциплини, а сноубордкросът привлича милиони зрители по света с непредсказуемите си битки и зрелищни спускания. Нека дадем шанс на младите таланти да бъдат част от тази глобална сцена! В България имаме снежни планини и курорти, нужно е малко желание и подкрепа! Нека продължим да вдъхновяваме и подкрепяме, за да изграждаме бъдещите шампиони – заедно!”, написа Сани Жекова в Инстаграм.
Магазини “Стената” осигуриха награди-ваучери за всички състезатели.
В Осогово се намира единственото тренировъчно крос трасе в България, изградено от земя и функциониращо с малко количество сняг. Трасето е с отлични параметри и съществува благодарение на съвместната работа между главния треньор на Борд Райдър, Никола Манолов, треньора на СК “Блейд”, Виктор Жеков и Явор Спиридонов от ски център Осогово.
Купа “Борд Райдър”
Момичета U11
1-во място Зорница Силова (СК “Бороборд”)
2-ро място Александра Кюрова (СК “Блейд”)
3-то място София Коцинова (СК “Юлен”)
4-то място Анастасия Комсалова (СК “ОТП”)
Момчета U11
1-во място Мартин Комсалов (СК “ОТП”)
2-ро място Дими Димитров (СК “ОТП”)
3-то място Ян Димитров (СК “ОТП”)
Момичета U13
1-во място Василена Трайкова (СК “Бороборд”)
2-ро място Антоанет Иванова (СК “Бороборд”)
3-то място Елена Тодоринова (СК “Блейд”)
Момчета U13
1-во място Никола Стойков (СК “Мотен”)
2-ро място Християн Кибаров (СК “Бороборд”)
3-то място Деян Сивилов (СК “Бороборд”)
4-то място Андрей Коцинов (СК “Юлен”)
Момичета U15
1-во място Радостина Славова (СК “Бороборд”)
2-ро място Екатерина Денова (СК “Мотен”)
3-то място Деяна Желева (СК “Бороборд”)
Момчета U15
1-во място Антоний Антонов (СК “Бороборд”)
2-ро място Камен Докузов (СК “Бороборд”)
3-то място Телофан Рей Милър (СК “ОТП”)
4-то място Филип Добрев (СК “ОТП”)
Девойки U19
1-во място Андреа Коцинова (СК “Юлен”)
2-ро място Рая Вукадинова (СК “Борд Райдър”)
3-то място Стефания Тончева (СК “Мотен”)
4-то място Яна Попова (СК “Бороборд”)
Юноши U19
1-во място Иван Иванов (СК “НСА”)
2-ро място Ивайло Ерменков (СК “Блейд”)
3-то място Костадин Узунов (СК “Бороборд”)
4-то място Ивайло Симов (СК “Борд Райдър”)
Жени
1-во място Рая Вукадинова (СК “Борд Райдър”)
2-ро място Александра Жекова (СК “Блейд”)
3-то място Андреа Коцинова (СК “Юлен”)
4-то място Стефания Тончева (СК “Мотен”)
Мъже
1-во място Иван Иванов (СК “НСА”)
2-ро място Ивайло Симов (СК “Борд Райдър”)
3-то място Ивайло Ерменков (СК “Блейд”)
4-то място Валентин Миладинов (СК “Бороборд”)
Купа “Осогово”
Момичета U11
1-во място Зорница Сивилова
2-ро място Анастасия Комсалова
3-то място Александра Кюрова
4-то място София Коцинова
Момчета U11
1-во място Дими Димитров
2-ро място Мартин Комсалов
3-то място Ян Димитров
Момичета U13
1-во място Василена Трайкова
2-ро място Елена Тодоринова
3-то място Антоанет Иванова
Момчета U13
1-во място Никола Стойков
2-ро място Деян Сивилов
3-то място Андрей Коцинов
4-то място Християн Кибаров
Момичета U15
1-во място Радостина Славова
2-ро място Екатерина Денова
3-то място Деяна Желева
Момчета U15
1-во място Антоний Антонов
2-ро място Филип Добрев
3-то място Камен Докузов
4-то място Тодор Коларов
Девойки U19
1-во място Рая Вукадинова
2-ро място Стефания Тончева
3-то място Андреа Коцинова
4-то място Яна Попова
Юноши U19
1-во място Ивайло Ерменков
2-ро място Иван Иванов
3-то място Костадин Узунов
4-то място Ивайло Симов
Жени
1-во място Рая Вукадинова
2-ро място Андреа Коцинова
3-то място Стефания Тончева
4-то място Александра Жекова
Мъже
1-во място Ивайло Ерменков
2-ро място Иван Иванов
3-то място Валентин Миладинов
4-то място Ивайло Симов