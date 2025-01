Щутгарт си свърши работата в Братислава

⏹️ AUSWÄRTSSIEG! Der #VfB Stuttgart gewinnt die Partie in der UEFA Champions League mit 3:1 gegen Slovan Bratislava. In der ersten Halbzeit sorgte Jamie #Leweling per Doppelpack für die 2:0-Führung. Im zweiten Durchgang konterte Fabian #Rieder (87.) den Anschlusstreffer von… pic.twitter.com/mJJ5BWEV6Y