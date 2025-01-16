Младата надежда в ММА Руси Хаджиев излиза на ринга на MAX FIGHT 60!

“За юбилейното издание на MAX FIGHT ще имаме изненада. Разполагаме с няколко момчета на много сериозно ниво...Очаквайте изненади!”, загатна Антоан Парчев, треньор на Хаджиев относно предстоящия му опонент на MAX FIGHT 60.

В последния си мач, професионалният ММА боец Руси Хаджиев нокаутира непобедения до тогава Стефан Миленов с брутално коляно във втория рунд на галавечерта MAX FIGHT 59 в Свети Влас. През изминалата 2024 година той стана и европейски шампион по кудо!

Напомняме също, че през ноември 2024 Хаджиев (3-1) дебютира в елитната бойна верига ONE FC в откриващия двубой на събитието “ONE Friday Fights 87” в Банкок.

На 1 Март Хаджиев се завръща по-мотивиран и готов за победа от всякога.