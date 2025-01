Фантастчен Одермат триумфира в гигантския слалом в Аделбоден

Loïc Meillard takes the lead after the first run with a time of 1:15.15! 🇨🇭🔥 Kristoffersen is second at +0.27 (1:15.42), followed closely by Odermatt at +0.34 (1:15.49). It’s all set for an epic second run at 13:30 CET! 🎿✨#fisalpine #wintersport #worldcupadelboden



