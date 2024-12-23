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Българската борба изпраща 2024 година с 24 медала от големи първенства

  • 23 дек 2024 | 09:01
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Българската борба изпраща 2024 година с 24 медала от големи първенства

Българската борба завърши с 24 медала от големи първенства през 2024 година, от които 6 титли, 5 сребърни и 13 бронзови. Най-ценните отличия са златните олимпийски медали на Магомед Рамазанов и Семен Новиков съответно в свободния и класически стил, спечелени на игрите Париж 2024. Още повече, че титлите идват след дълга пауза.

Ето и останалите призьори:

Ален Хубулов - бронзов медалист от ЕП - мъже, европейски шампион U23, сребърен медалист СП U23 в кат. 125 кг св. стил.

- Евелина Николова - сребърна медалистка ЕП в кат. 57 кг

- Кирил Милов - бронзов медалист от ЕП в кат. 97 кг кг кл. стил

- Мими Христова - бронзова медалистка от ЕП в кат. 68 кг.

- Миглена Селишка - бронзова медалистка от ЕП в кат. 50 кг

- Абу-Муслим Амаев - бронзов медалист от ЕП в кат. 67 кг кл. стил

- Едмонд Назарян - бронзов медалист от ЕП в кат. 63 кг кл. стил

- Рамазан Рамазанов- бронзов медалист от ЕП в кат. 70 кг. св. стил

- Юлиана Янева - бронзова медалистка от ЕП в кат. 72 кг

- Радомир Стоянов - бронзов медалист от ЕП U23 в кат. 79 кг св. стил

- Сали Салиев - бронзов медалист от ЕП U20, сребърен медалист от СП U20 в кат. 92 кг св. стил

- Алан Дзабиев - бронзом медалист от ЕП за юноши в кат. 130 кг св. стил

- Валерия Станчева - европейска медалистка за момичета в кат. 46 кг

- Стефан Стефанов - европейски шампион за момчета в кат. 85 кг св. стил

- Альоша Илиев, сребърен медалист от ЕП за кадети в кат. 55 кг кл. стил

- Радостин Василев - бронзов медалист от ЕП за кадети в кат. 92 кг кл. стил

Ветераните добавиха още три титли и общо 6 медала.

Следващият сезон започва още на 10 януари с първенството за мъже и жени във Враца. А от 23 до 26 януари е турнирът "Дан Колов  - Никола Петров" във Варна.

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