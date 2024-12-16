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Крумовград 0:0 Арда (Кърджали)

  • 16 дек 2024 | 13:26
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Крумовград 0:0 Арда (Кърджали)

Отборите на Крумовград и Арда (Кърджали) играят при резултат 0:0 в мач от 1/8-финалите в Sesame Купа на България.

Още от самото начало на двубоя стана ясно, че двата тима трудно ще достигат до голови ситуации, тъй като внимаваха да не допуснат грешка.

КРУМОВГРАД - АРДА 0:0

Стартови състави:

Крумовград: 21. Благой Макенджиев, 5. Матей Шимич, 24. Лазар Марин, 18. Данил Оливейра , 77. Октай Юсеин, 7. Момчил Цветанов, 25. Станислав Работов, 2. Джунейт Али, 22. Ерол Дост, 99. Янис Гуермуш, 19. Наско Милев

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 8. Баран Аксака, 9. Чинонсо Офор, 19. Тонислав Йорданов, 23. Емил Виячки, 33. Иван Тилев, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Станислав Иванов

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Снимки: Startphoto

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