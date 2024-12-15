Къб Суонсън обра овациите с нокаут в третия рунд

Ветеранът на категория перо на UFC Колби Ковингтън обра овациите на последната бойна гала на бойната организация за 2024-а.

В последният подгряващ двубой за вечерта калифорниецът разплака публиката в Тампа, като нокаутира местния боец Били Куарантило в тртия рунд.

41-годишният боец стигна до нокаута с класическа комбинация от ляво кроше и десен прав удар. До моментът на нокаута битката бе изключително оспорвана. И двамата бойци разменяха безмилостно удари в стойка и бяха разклатени на моменти през двубоя.

За положените усилия UFC награди Суонсън и Куарантило с бонуси по 50 000 долара и наградата “Двубой на вечерта”.

“Трябват двама за едно танго. Благодаря ти, Били. Казах на жена ми, че това може и да ми е последната битка. Вече съм стар, хора”, заяви Суонсън непосредствено след двубоя във Флорида.

Американецът има 44 професионални срещи зад гърба си, от които печели 30.

Ето как се развиха останалите битки от събитието на UFC във Флорида:

Манел Капе победи Бурно Силва с ТКО, Рунд 3

Дъстин Джакоби победи Витор Петрино с КО, Рунд 3

Даниел Маркос победи Адриан Янес с неединодушно съдийско решение

Навахо Стърлинг победи Туко Тукос с единодушно съдийско решение

Майкъл Джонсън опобеди Отоман Азайтар с КО, Рунд 2

Джоел Алварес победи Дракар Клосе с КО, Рунд 1

Шон Уудсън опобеди Фернандо Падила с ТКО, Рунд 1

Фелипе Лима победи Майлс Джоунс с единодушно съдийско решение

Миранда Маверик победи Джейми Лин-Хорт с единодушно съдийско решение

Дейви Грант победи Рамон Таварес с единодушно съдийско решение

Пиера Родригес победи Джозефин Нътсън с единодушно съдийско решение