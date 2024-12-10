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  3. Определиха съдиите за 1/8-финалите на Sesame Купа на България

Определиха съдиите за 1/8-финалите на Sesame Купа на България

  • 10 дек 2024 | 18:05
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Определиха съдиите за 1/8-финалите на Sesame Купа на България

От БФС определиха съдиите за 1/8-финалите за Sesame Купа на България. Мачовете стартират тази седмица на 13 декември. Любослав Любомиров ще свири двубоя между Левски и Дунав, Радослав Гидженов ще ръководи Спартак (Варна) и ЦСКА - София, а Васил Минев е главен съдия на сблъсъка между ЦСКА 1948 и Лудогорец.

Ето всички назначения:

13 декември 2024 г., петък, 13:00 ч.

ОФК Локомотив Мездра - ПФК Ботев Враца

ГС: Християна Красимирова Гутева

АС1: Станимир Емилов Трифонов

АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев

СН: Йордан Костадинов Иванов

  

13 декември 2024 г., петък, 16:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

 ГС: Михаел Петков Павлов

АС1: Даниел Милков Ников

АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Валентин Станчев Железов

СН: Георги Крумов Виделов

 

14 декември 2024 г., събота, 13:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913

 ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Кристиян Николов Колев

СН: Георги Василев Йорданов

  

14 декември 2024 г., събота, 16:00 ч.

ПФК Левски - ФК Дунав Русе

 ГС: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Валентин Желев Добрев

 

15 декември 2024 г., неделя, 13:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД

 ГС: Мартин Живков Великов

АС1: Красимир Атанасов Атанасов

АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Петър Стоянов Петров

 

15 декември 2024 г., неделя, 16:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

 ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев

СН: Станислав Георгиев Тодоров

 
16 декември 2024 г., понеделник, 13:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924 

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски

АС1: Диян Христов Вълков

АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Никола Петров Джугански

 

16 декември 2024 г., понеделник, 16:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Васил Петров Минев

АС1: Мартин Емилов Венев

АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

СН: Иван Захариев Вълчев

 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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