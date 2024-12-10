Определиха съдиите за 1/8-финалите на Sesame Купа на България

От БФС определиха съдиите за 1/8-финалите за Sesame Купа на България. Мачовете стартират тази седмица на 13 декември. Любослав Любомиров ще свири двубоя между Левски и Дунав, Радослав Гидженов ще ръководи Спартак (Варна) и ЦСКА - София, а Васил Минев е главен съдия на сблъсъка между ЦСКА 1948 и Лудогорец.
Ето всички назначения:
13 декември 2024 г., петък, 13:00 ч.
ОФК Локомотив Мездра - ПФК Ботев Враца
ГС: Християна Красимирова Гутева
АС1: Станимир Емилов Трифонов
АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Йордан Костадинов Иванов
13 декември 2024 г., петък, 16:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Михаел Петков Павлов
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов
14 декември 2024 г., събота, 13:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Георги Василев Йорданов
14 декември 2024 г., събота, 16:00 ч.
ПФК Левски - ФК Дунав Русе
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Валентин Желев Добрев
15 декември 2024 г., неделя, 13:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД
ГС: Мартин Живков Великов
АС1: Красимир Атанасов Атанасов
АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Петър Стоянов Петров
15 декември 2024 г., неделя, 16:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
16 декември 2024 г., понеделник, 13:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1: Диян Христов Вълков
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Никола Петров Джугански
16 декември 2024 г., понеделник, 16:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Иван Захариев Вълчев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.