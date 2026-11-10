Неделев прави следваща крачка към завръщането си

Капитанът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев постепенно увеличава натоварванията в хода на възстановяването си от тежка травма в коляното. 33-годишният полузащитник продължава рехабилитацията си, като работи във фитнеса и изпълнява бегови упражнения под ръководството на кондиционен треньор.

Неделев скъса предна кръстна връзка на 3 май при загубата с 0:2 от Локомотив (Пловдив) в градското дерби. Седмица по-късно халфът претърпя операция.

Неделев зарадва стотици ботевисти

На „Колежа“ се надяват капитанът да се завърне в игра през пролетния полусезон и да помогне на „канарчетата“ в борбата за място в европейските клубни турнири.

Междувременно треньорският щаб на Ботев обмисля възможността за провеждане на контролна среща по време на паузата в първенството.

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