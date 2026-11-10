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Локо (София) се насочи към Гьоко за наследник на Пенев

  • 10 ное 2026 | 08:31
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Гьоко Хаджиевски е фаворит за нов старши треньор на Локомотив (София), съобщава „Тема Спорт“. Бившият наставник на ЦСКА и Спартак (Варна) е очакван днес в „Надежда“ за финални преговори, след които да подпише договор и да бъде официално представен.

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Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

Вариант за поста е бил и наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич. Собственикът на „смърфовете“ Христо Крушарски е предложил словенския специалист на колегата си Веселин Стоянов, но двете страни не са се разбрали за сумата, необходима за привличането му.

Хаджиевски за последно води Спартак (Варна), откъдето си тръгна малко след началото на сезона.

Локомотив (София) остана без старши треньор след раздялата с Любослав Пенев. При загубата от Септември (София) на „Герена“ отборът бе воден от директора на детско-юношеската школа Александър Георгиев.

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Според информацията договорът на Пенев не е бил прекратен по взаимно съгласие. Клубът е изплатил неустойка на специалиста, чийто размер е бил намален след преговори спрямо първоначално заложеното в контракта.

Сред останалите обсъждани имена за треньорския пост са били Явор Вълчинов, Георги Донков, Александър Томаш и Павел Дочев. Донков бе сред фаворитите и след раздялата със Станислав Генчев в края на миналия сезон, но тогава ръководството се спря на Пенев.

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