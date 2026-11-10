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Мартин Хинев с хеттрик при разгром на Дунав U16 в Пловдив

  • 10 ное 2026 | 09:20
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Мартин Хинев с хеттрик при разгром на Дунав U16 в Пловдив

Дунав победи Академик (Пловдив) със 7:1 като гост в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се проведе на изкуствения терен „Арена Айсберг“ в Пловдив, а Мартин Хинев се отличи с хеттрик за русенци.

Гостите поведоха още в 5-ата минута чрез Димитър Тодоров, а в 11-ата Панайот Панайотов удвои преднината им. Тодор Петков намали за Академик в 34-ата минута, но само три минути по-късно Муса Алиев възстанови аванса от два гола на Дунав.

След почивката русенци отбелязаха още четири попадения. Димитър Тодоров се разписа за втори път в 48-ата минута, с което направи резултата 4:1.

След това Мартин Хинев оформи своя хеттрик с голове в 58-ата, 77-ата и 90-ата минута за крайното 7:1.

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