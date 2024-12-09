Познати имена в спора при стрелците на Североизток (всички голмайстори – есен 2024)

Румен Николов е най-резултатния футболист през току що завършилия есенен полусезон на Североизточна Трета лига. Десет гола вкара нападателят от едноименния тим на Аксаково. С по осем попадения, призовата тройка допълват Тихомир Кънев от Черноломец (Попово) и Хакан Шюкрю – Бенковски (Исперих). Най-успешна е атаката на лидера Септември (Тервел) – 39 гола.

Североизточна Трета лига – голмайстори – есен 2024

10 – Румен Николов – Аксаково;

8 – Тихомир Кънев – Черноломец (Попово), Хакан Шюкрю – Бенковски (Исперих);

7 – Димитър Михалев – Септември (Тервел), Димитър Игнатовски – Волов-Шумен 2007, Ивелин Василев – Бенковски (Исперих), Даниел Халачев – Спартак II (Варна);

6 – Владислав Мирчев, Кристиан Пешков – Септември (Тервел), Златин Боянов – Волов-Шумен 2007, Алекс Наков – Черноморец (Балчик), Беадир Беадиров – Черноломец (Попово), Георги Пенев – Лудогорец III (Разград), Александър Янчев – Спартак II (Варна), Гюрсел Осман, Даниел Недков Димов – Рилци (Добрич), Бисер Георгиев – Кубрат;

5 – Баръш Николаев, Толга Мюрвет – Черноморец (Балчик), Георги Драганов Димитров – Доростол (Силистра), Никола Тотев – Фратрия II (Варна);

4 – Ивайло Лазаров, Преслав Пасев – Септември (Тервел), Цветан Илиев – Волов-Шумен 2007, Кристиан Михайлов, Тони Михайлов – Черно море II (Варна), Радостин Стоилов – Черноломец (Попово), Йоан Йорданов, Елисей Съров – Лудогорец III (Разград), Марин Петков – Бенковски (Исперих), Петко Цанков – Доростол (Силистра), Георги Йорданов Георгиев – Устрем (Дончево);

3 – Петър Люцканов – Лудогорец III (Разград), Диян Димов – Бенковски (Исперих), Николай Николаев – Доростол (Силистра), Мартин Янакиев, Александър Александров – Спартак II (Варна), Любомир Михалев, Димитър Симеонов – Аксаково, Симеон Митев – Рилци (Добрич), Пламен Шестаков, Калоян Кръстев – Устрем (Дончево), Мухамед Исмаилов – Светкавица (Търговище), Божил Николов – Кубрат;

2 – Георги Маринов Георгиев, Генади Луго, Танер Юсню – Септември (Тервел), Радослав Ковачев, Иван Цонев – Волов-Шумен 2007, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Петър Маринов, Пламен Аршев, Димитър Павлу – Черно море II (Варна), Никола Владев, Александър Йорданов – Черноморец (Балчик), Дани Братоев, Мехмед Сабри, Мартин Ковачев – Черноломец (Попово), Янко Ажлани, Христиан Атанасов, Кристиян Николов, Наско Янев, Никола Георгиев, Мартин Станчев, Александър Ангелов – Лудогорец III (Разград), Сонер Кязим, Калин Георгиев – Бенковски (Исперих), Николаев, Георги Иванов – Доростол (Силистра), Любослав Маринов – Спартак II (Варна), Димитър Василев – Аксаково, Михаил Михайлов, Диан Минчев – Рилци (Добрич), Иван Цачев – Устрем (Дончево), Йордан Йорданов, Момчил Стоянов – Светкавица (Търговище), Янаки Смирнов, Христо Александров, Дмитро Жимчук – Ботев (Нови пазар);

1 – два гола за Доростол, Умут Руфи, Олександр Филончук, Николай Иванов, Тодор Кулев – Септември (Тервел), Йордан Милков, Евгени Стоянов, Хасан Хасанов, Денис Кадир – Волов-Шумен 2007, Кристиян Иванов, Борис Стойков, Димитър Ковачев, Христодар Христов, Димитър Заимов – Черно море II (Варна), Вилиян Денчев, Мирослав Начев, Теодор Тотев, Йордан Радев – Черноморец (Балчик), Александър Недев, Озан Ремзи, Васил Марков, Явор Тодоров – Черноломец (Попово), Петър Кирев, Константин Димитров, Исмет Хасан, Румен Павлов, Светлин Кралев, Христиан Атанасов, Филип Гигов – Лудогорец III (Разград), Айхан Ведат, Ерен Рубил, Никола Николов, Драгомир Радев – Бенковски (Исперих), Сонер Хюсеин, Иван Великов, Севдалин Стайков, Костадин Хараламбиев Иванов – Доростол (Силистра), Николай Василев, Цветослав Маринов, Кристиян Курбанов, Веселин Митков, Данийл Затонов, Стефан Стефанов – Спартак II (Варна), Калоян Цветков, Йордан Атанасов, Слави Сталев, Светослав Николов, Десислав Дяков – Аксаково, Георги Иванов Димитров, Стелиян Цеков, Младен Димитров, Диян Недков Димов, Виолин Филев, Самуил Стоянов – Рилци (Добрич), Николай Илиев – Устрем (Дончево), Младен Младенов, Джефер Джефер, Радослав Стефанов, Румен Русков – Светкавица (Търговище), Михаил Гащук, Андрей Лисак, Денис Хасан, Андрий Куницин, Тодор Николов, Васил Стойков – Фратрия II (Варна), Аян Ирфан, Николай Пантев, Митко Митков, Николай Пантев, Александър Трендафилов – Ботев (Нови пазар), Габриел Илиев, Иван Димитров – Кубрат.

Забележка : Не е известно кой е вкарал два от головете за Доростол (Силистра).

Автоголове

1 – Денис Кадир – Волов-Шумен 2007 (срещу Черноломец Попово)

1 – Христодар Христов – Черно море II (срещу Ботев Нови пазар)

1 – Денислав Станиславов Стойчев – Черно море II (срещу Устрем Дончево)

1 – Ясен Василев – Черноломец Попово (срещу Устрем Дончево)

1 – Младен Димитров – Рилци Добрич (срещу Спартак II Варна)

1 – Славомир Събков – Устрем Дончево (срещу Черно море II Варна)

1 – Александър Трендафилов – Ботев Нови пазар (срещу Септември Тервел)

1 – Кристиян Якимов – Кубрат (срещу Рилци Добрич)

1 – ? – Кубрат (срещу Септември Тервел)