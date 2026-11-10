Черноморец разгроми Пирин с шест гола при U16

Черноморец победи Пирин с 6:0 като гост в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се проведе на стадион „Мусала“ в Рила, а Мирослав Жеков и Димитър Калчев се отличиха с по две попадения.

Бургазлии поведоха още във 2-рата минута чрез Мирослав Жеков, който удвои преднината им в 17-ата. Само три минути по-късно Димитър Калчев направи резултата 3:0.

В седмата минута на добавеното време на първата част Калчев отбеляза втория си гол и Черноморец се оттегли на почивката с четири попадения аванс.

След подновяването на играта Кристиан Недев покачи на 5:0 в 64-ата минута. В 90-ата Павло Котенко оформи крайния резултат с шестото попадение за гостите.

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