Черно море надви Славия при U16

Черно море победи Славия с 2:1 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се проведе на стадион „Корабостроител“ във Варна.

Домакините откриха резултата в 28-ата минута чрез Матей Костадинов. Попадението остана единствено през първото полувреме и „моряците“ се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

В началото на втората част Черно море удвои преднината си. Момчил Тодоров се разписа в 48-ата минута за 2:0.

Славия върна едно попадение чрез Самир Хаджи в 54-ата минута. До края на срещата резултатът остана непроменен и варненци спечелиха трите точки.

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