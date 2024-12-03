Тодор Тодоров пак вкара най-много на Югоизток (всички реализатори – есен 2024)

Тодор Тодоров е „снайперист“ номер едно в есенния полусезон на Югоизточната Трета лига. 20 гола вкара нападателят на Спартак (Пловдив). През миналия сезон, Тодоров реализира 36 попадения за отбора си, които го направиха недостижим за конкурентите му в класацията. И сега пак „гладиаторите“, заедно с лидера Черноморец (Бургас) са най-резултатните тимове – с по 58 попадения, през първата половина на настоящата кампания. Капитанът на „акулите“ Живко Петков завърши годината с 18 точни удара в първенството. Третото място поделят Хидает Хюсеин от бургазлии, Свилен Щерев и Ариф Ферадов от Спартак (Пловдив). Тримата разтресоха противниковите мрежи по 11 пъти.

Югоизточна Трета лига – голмайстори – есен 2024

20 – ТОДОР ТОДОРОВ – Спартак (Пловдив);

18 – Живко Петков – Черноморец (Бургас);

11 – Хидает Хюсеин – Черноморец (Бургас), Свилен Щерев, Ариф Ферадов – Спартак (Пловдив);

10 – Христо Димитров Христов – Свиленград;

9 – Иван Кирев – Марица (Милево), Стефан Рабаджийски – Секирово (Раковски), Димитър Алексиев – Димитровград;

8 – Петър Принджев – Ямбол (Ямбол), Веселин Марчев – Саяна (Хасково), Мариян Тонев – Загорец (Нова Загора);

7 – Димо Бакалов – Черноморец (Бургас), Божидар Костадинов – Локомотив II (Пловдив), Венцислав Иванов – Розова долина (Казанлък), Владислав Узунов – Саяна (Хасково), Георги Мавродиев – Гигант (Съединение), Михаел Кисьов – Родопа (Смолян);

6 – Емилиян Зотев, Юлий Шекеров – Свиленград, Мирослав Манев, Рангел Игнатов – Атлетик (Куклен), Борислав Трендафилов – Созопол, Ивелин Илиев, Теодор Георгиев – Левски (Карлово);

5 – Давор Илиев, Венцислав Гюзелев – Спартак (Пловдив), Иван Тошев Иванов – Ямбол (Ямбол), Никола Арнаудов – Розова долина (Казанлък), Георги Трифонов – Марица (Пловдив), Ангел Рахов – Гигант (Съединение), Пламен Иванов – Загорец (Нова Загора), Ангел Здравчев – Марица (Милево), Теодор Стефанов – Родопа (Смолян);

4 – Емануил Манев, Михаил Михов – Черноморец (Бургас), Георги Динков – Ямбол (Ямбол), Иван Узунов, Аксел Велев – Локомотив II (Пловдив), Николай Георгиев – Розова долина (Казанлък), Олджай Алиев – Марица (Пловдив), Теодор Андреев – Марица (Милево), Илиян Йорданов, Тодор Танчев – Секирово (Раковски), Ахмед Сюнетчиев – Левски (Карлово), Александър Карталов – Ботев III (Пловдив);

3 – Петър Генчев – Черноморец (Бургас), Цветелин Петров – Спартак (Пловдив), Мартин Маринов – Ямбол (Ямбол), Васил Църцев, Даниел Маджаров, Мерт Салим, Александър Александров – Локомотив II (Пловдив), Йордан Желев, Пламен Тенев – Розова долина (Казанлък), Атанас Ташолов – Марица (Пловдив), Здравко Жилов, Агоп Копчиян, Аурел Мусай – Гигант (Съединение), Ерик Почански, Иван Скерлев – Свиленград, Юлиян Романов – Атлетик (Куклен), Жечко Йорданов – Созопол, Халибрям Кърмаджъ, Антон Огнянов, Стоян Славков – Асеновец (Асеновград), Иван Стоянов, Ненко Петров – Карнобат (Карнобат);

2 – Павел Георгиев, Олексей Геловани, Станислав Маламов, Тодор Чаворски – Черноморец (Бургас), Васил Василев – Спартак (Пловдив), Николай Йорджев, Патрик Попов, Мирослав Христов, Янаки Панайотов – Ямбол (Ямбол), Стефан Димитров – Розова долина (Казанлък), Иван Кръстев, Наско Христев, Александър Праматаров – Марица (Пловдив), Теодор Димитров, Илиян Марчев – Саяна (Хасково), Кристиян Стоилов, Георги Костов – Загорец (Нова Загора), Стоян Митев, Атанас Стамболов – Гигант (Съединение), Серж Патрик Мондесур Врехуру, Тодор Петков, Валентин Иванов, Даниел Иванов – Созопол, Диян Чойнев – Марица (Милево), Иван Гендов, Запрян Запрянов, Габриел Земярски – Секирово (Раковски), Пламен Колев – Левски (Карлово), Нерджиб Неджиб, Венцислав Белчев – Асеновец (Асеновград), Даниел Йовчев, Генади Желев, Николай Горанчев – Димитровград, Елмир Мустански, Николай Тихомиров, Денис Кехайов – Родопа (Смолян), Йордан Айвазов – Ботев III (Пловдив), Самуил Вълканов – Карнобат;

1 – 1 гол за Асеновец (Асеновград), Георги Маджаров, Георги Бинев – Черноморец (Бургас), Ангел Димитров, Владимир Айтов – Спартак (Пловдив), Николай Янков, Алтин Клаики, Александър Андонов, Донислав Бозев – Ямбол (Ямбол), Видол Сейменски, Веселин Празов, Ивилин Чехларски, Ефе Али, Кръстьо Банев – Локомотив II (Пловдив), Иван Чергев, Даниел Стефанов, Денчо Кършаков – Розова долина (Казанлък), Христиан Димитров, Димитър Пройчев, Теодор Фърков, Даниел Спасов, Джошуа Харис – Марица (Пловдив), Ахмед Осман, Христо Стоянов, Надим Ангелов, Стоян Иванов, Митко Плахов, Беркай Халил – Саяна (Хасково), Симеон Русев, Якуб Идризов, Ивелин Иванов, Иван Петров, Мартин Стоилов, Росен Димитров – Загорец (Нова Загора), Християн Казаков, Никола Марин – Гигант (Съединение), Мирослав Енчев, Крум Стоянов, Христо Георгиев, Георги Андонов – Свиленград, Алекс Колев, Борислав Хаджиев, Никола Праматаров, Антон Коспартов, Георги Даскалски, Сашо Лебанов – Атлетик (Куклен), Галин Димов, Аюб Юнес, Божидар Киряков, Станислав Митев, Христомир Иванов, Георги Станев, Диян Молдованов – Созопол, Мирослав Кайряков, Тодор Шакин, Радослав Влашев, Сезай Ахмед, Ангел Тилев – Марица (Милево), Пламен Айлов, Цецо Главчев – Секирово (Раковски), Пламен Крислов, Венцислав Богданов – Левски (Карлово), Иляз Билял, Йордан Ковачев – Асеновец (Асеновград), Вълчан Чанев, Домян Чаушев, Стоян Вергиев, Андреан Стоянов, Филип Сантов – Димитровград, Захари Николов, Владимир Драмалиев, Борислав Семетски, Антон Белюков – Родопа (Смолян), Емил Найденов, Александър Георгиев, Станислав Тодоров, Николай Хаджиев, Кирил Велинов , Петър Иванов, Габриел Джантов – Ботев III (Пловдив), Светлозар Манчев, Стоян Маринов, Благовест Банчев – Карнобат

Забележка : Не е известно името на автора на 1 гол за Асеновец (Асеновград)

Югоизточна Трета лига – автоголове – есен 2024

1 – Васил Василев – Спартак Пловдив (срещу Черноморец Бургас)

1 – Агоп Копчиян – Гигант Съединение (срещу Карнобат)

1 – Иван Скерлев – Свиленград (срещу Карнобат)

1 – Янко Гюзлев – Атлетик Куклен (срещу Левски Карлово)

1 – Емил Данчев – Атлетик Куклен (срещу Секирово Раковски)

1 – Пламен Табаков – Секирово Раковски (срещу Розова долина)

1 – Михаил Найденов – Асеновец Асеновград (срещу Саяна Хасково)

1 – Керимджан Игнатов – Димитровград (срещу Гигант Съединение)

1 – Даниел Узунов – Родопа Смолян (срещу Саяна Хасково)

1 – автогол – Ботев III Пловдив (срещу Левски Карлово)

1 – автогол – Ботев III Пловдив (срещу Карнобат)

1 – Йордан Панчев – Карнобат (срещу Локомотив II Пловдив)

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