Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Вчера се изиграха всички срещу от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) постигна убедителна победа като гост на Асеновец и вече с впечатляващите 58 гола вкарани от началото на сезона и само два допуснати. Вторият Спартак (Пловдив) също стигна до успех над ФК Свиленград.
Ето всички резултати и голмайстори:
30 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч:
Ботев III (Пловдив) - Димитровград (Димитровград) 0:2
0:1-Вълчан Чанев (25)
0:2-Даниел Йовчев (65)
Марица (Пловдив) - Созопол (Созопол) 1:0
1:0-Георги Трифонов (90)
Родопа (Смолян) - Загорец (Нова Загора) 2:1
0:1-Кристиян Стоилов (33)
1:1-Михаел Кисьов ()
2:1-Антон Белюков (77)
Левски (Карлово) - Розова долина (Казанлък) 2:3
0:1-Николай Георгиев (14)
0:2-Венцислав Иванов (31)
1:2-Ивелин Илиев (59 дузпа)
1:3-Николай Георгиев (61 дузпа)
2:3-Венцислав Богданов (74)
Асеновец (Асеновград) - Черноморец (Бургас) 0:6
0:1-Живко Петков (15)
0:2-Живко Петков (26)
0:3-Димо Бакалов (34)
0:4-Павел Георгиев (48)
0:5-Хидает Хюсеин (64)
0:6-Георги Бинев (75)
Секирово (Раковски) - Атлетик (Куклен) 2:0
1:0-Емил Данчев (71 автогол)
2:0-Стефан Рабаджийски (80)
Спартак (Пловдив) - ФК Свиленград (Свиленград) 5:1
1:0-Ариф Фередов (2)
1:1-Христо Христов (4)
2:1-Цветелин Петров (30)
3:1-Тодор Тодоров (43)
4:1-Тодор Тодоров (62)
5:1-Свилен Щерев (74)
ФК Ямбол (Ямбол) - Гигант (Съединение) 1:0
1:0-Мирослав Христов (90)
Саяна (Хасково) - Локомотив II (Пловдив) 0:2
0:1-Иван Узунов (29)
0:2-Кръстьо Банев (81)
Карнобат (Карнобат) - Марица (Милево) 0:7
0:1-Ангел Тилев (10)
0:2-Иван Кирев (15)
0:3-Иван Кирев (25)
0:4-Ангел Здравчев (54)
0:5-Иван Кирев (60)
0:6-Ангел Здравчев (68)
0:7-Иван Кирев (75)
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