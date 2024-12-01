Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига

  • 1 дек 2024 | 15:52
  • 574
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Вчера се изиграха всички срещу от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) постигна убедителна победа като гост на Асеновец и вече с впечатляващите 58 гола вкарани от началото на сезона и само два допуснати. Вторият Спартак (Пловдив) също стигна до успех над ФК Свиленград.

Ето всички резултати и голмайстори:

30 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч:

Ботев III (Пловдив) - Димитровград (Димитровград) 0:2

0:1-Вълчан Чанев (25)

0:2-Даниел Йовчев (65)

Марица (Пловдив) - Созопол (Созопол) 1:0

1:0-Георги Трифонов (90)

Родопа (Смолян) - Загорец (Нова Загора) 2:1

0:1-Кристиян Стоилов (33)

1:1-Михаел Кисьов ()

2:1-Антон Белюков (77)

Левски (Карлово) - Розова долина (Казанлък) 2:3

0:1-Николай Георгиев (14)

0:2-Венцислав Иванов (31)

1:2-Ивелин Илиев (59 дузпа)

1:3-Николай Георгиев (61 дузпа)

2:3-Венцислав Богданов (74)

Асеновец (Асеновград) - Черноморец (Бургас) 0:6

0:1-Живко Петков (15)

0:2-Живко Петков (26)

0:3-Димо Бакалов (34)

0:4-Павел Георгиев (48)

0:5-Хидает Хюсеин (64)

0:6-Георги Бинев (75)

Секирово (Раковски) - Атлетик (Куклен) 2:0

1:0-Емил Данчев (71 автогол)

2:0-Стефан Рабаджийски (80)

Спартак (Пловдив) - ФК Свиленград (Свиленград) 5:1

1:0-Ариф Фередов (2)

1:1-Христо Христов (4)

2:1-Цветелин Петров (30)

3:1-Тодор Тодоров (43)

4:1-Тодор Тодоров (62)

5:1-Свилен Щерев (74)

ФК Ямбол (Ямбол) - Гигант (Съединение) 1:0

1:0-Мирослав Христов (90)

Саяна (Хасково) - Локомотив II (Пловдив) 0:2

0:1-Иван Узунов (29)

0:2-Кръстьо Банев (81)

Карнобат (Карнобат) - Марица (Милево) 0:7

0:1-Ангел Тилев (10)

0:2-Иван Кирев (15)

0:3-Иван Кирев (25)

0:4-Ангел Здравчев (54)

0:5-Иван Кирев (60)

0:6-Ангел Здравчев (68)

0:7-Иван Кирев (75)

Следвай ни:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Ботев ликува! Пловдив има нов господар поне до следващото дерби

Ботев ликува! Пловдив има нов господар поне до следващото дерби

  • 1 дек 2024 | 14:27
  • 38072
  • 30
ЦСКА - София обяви програмата си до следващия мач, Томаш с пресконференция в понеделник

ЦСКА - София обяви програмата си до следващия мач, Томаш с пресконференция в понеделник

  • 1 дек 2024 | 11:03
  • 3020
  • 0
Левски обяви програмата си до мача с Локомотив (Пловдив)

Левски обяви програмата си до мача с Локомотив (Пловдив)

  • 1 дек 2024 | 09:07
  • 2120
  • 0
Време е за Ботев - Локо и футболна страст, на която симпатизира цяла България

Време е за Ботев - Локо и футболна страст, на която симпатизира цяла България

  • 1 дек 2024 | 07:45
  • 7579
  • 21
Кой ще е властелинът на Родопите?

Кой ще е властелинът на Родопите?

  • 1 дек 2024 | 07:30
  • 6478
  • 0
Лудогорец се завръща на домашната сцена с двубой срещу Славия в Разград

Лудогорец се завръща на домашната сцена с двубой срещу Славия в Разград

  • 1 дек 2024 | 07:15
  • 9545
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев ликува! Пловдив има нов господар поне до следващото дерби

Ботев ликува! Пловдив има нов господар поне до следващото дерби

  • 1 дек 2024 | 14:27
  • 38072
  • 30
Крумовград 0:0 Арда

Крумовград 0:0 Арда

  • 1 дек 2024 | 16:00
  • 9204
  • 0
11-те на Лудогорец и Славия

11-те на Лудогорец и Славия

  • 1 дек 2024 | 16:33
  • 295
  • 0
Не пуснаха наш олимпийски шампион в Молдова, бил "нежелан турист"

Не пуснаха наш олимпийски шампион в Молдова, бил "нежелан турист"

  • 1 дек 2024 | 12:22
  • 18567
  • 19
Манчестър Юнайтед 3:0 Евертън, нов гол на Рашфорд веднага след почивката

Манчестър Юнайтед 3:0 Евертън, нов гол на Рашфорд веднага след почивката

  • 1 дек 2024 | 16:20
  • 4637
  • 5
Челси 2:0 Астън Вила, втори голям пропуск на Уоткинс

Челси 2:0 Астън Вила, втори голям пропуск на Уоткинс

  • 1 дек 2024 | 16:20
  • 3751
  • 2