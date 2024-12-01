Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Вчера се изиграха всички срещу от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) постигна убедителна победа като гост на Асеновец и вече с впечатляващите 58 гола вкарани от началото на сезона и само два допуснати. Вторият Спартак (Пловдив) също стигна до успех над ФК Свиленград.

Ето всички резултати и голмайстори:

30 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч:

Ботев III (Пловдив) - Димитровград (Димитровград) 0:2

0:1-Вълчан Чанев (25)

0:2-Даниел Йовчев (65)

Марица (Пловдив) - Созопол (Созопол) 1:0

1:0-Георги Трифонов (90)

Родопа (Смолян) - Загорец (Нова Загора) 2:1

0:1-Кристиян Стоилов (33)

1:1-Михаел Кисьов ()

2:1-Антон Белюков (77)

Левски (Карлово) - Розова долина (Казанлък) 2:3

0:1-Николай Георгиев (14)

0:2-Венцислав Иванов (31)

1:2-Ивелин Илиев (59 дузпа)

1:3-Николай Георгиев (61 дузпа)

2:3-Венцислав Богданов (74)

Асеновец (Асеновград) - Черноморец (Бургас) 0:6

0:1-Живко Петков (15)

0:2-Живко Петков (26)

0:3-Димо Бакалов (34)

0:4-Павел Георгиев (48)

0:5-Хидает Хюсеин (64)

0:6-Георги Бинев (75)

Секирово (Раковски) - Атлетик (Куклен) 2:0

1:0-Емил Данчев (71 автогол)

2:0-Стефан Рабаджийски (80)

Спартак (Пловдив) - ФК Свиленград (Свиленград) 5:1

1:0-Ариф Фередов (2)

1:1-Христо Христов (4)

2:1-Цветелин Петров (30)

3:1-Тодор Тодоров (43)

4:1-Тодор Тодоров (62)

5:1-Свилен Щерев (74)

ФК Ямбол (Ямбол) - Гигант (Съединение) 1:0

1:0-Мирослав Христов (90)

Саяна (Хасково) - Локомотив II (Пловдив) 0:2

0:1-Иван Узунов (29)

0:2-Кръстьо Банев (81)

Карнобат (Карнобат) - Марица (Милево) 0:7

0:1-Ангел Тилев (10)

0:2-Иван Кирев (15)

0:3-Иван Кирев (25)

0:4-Ангел Здравчев (54)

0:5-Иван Кирев (60)

0:6-Ангел Здравчев (68)

0:7-Иван Кирев (75)

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