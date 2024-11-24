Резултати, голмайстори и класиране след 18-ия кръг на Югоизток

Днес се изигра и последният мач от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига. В него дубълът на Локомотив (Пловдив) надви Ямбол с 3:0. Първи в класирането е Черноморец (Бургас), който разгроми Левски (Карлово), а втори е Спартак (Пловдив).
Ето всички резултати и голмайстори:
13 ноември 2024 г., сряда, 14:30 ч:
Созопол (Созопол) - Ботев III (Пловдив) 1:1
1:0-Диян Молдованов (6)
1:1-Емил Найденов (52)
23 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч:
Димитровград (Димитровград) - Карнобат (Карнобат) 5:0
1:0-Димитър Алексиев (15)
2:0-Филип Сантов (25)
3:0-Димитър Алексиев (38)
4:0-Димитър Алексиев (56)
5:0-Андреан Стоянов (82)
Марица (Милево) - Саяна (Хасково) 2:1
1:0-Ангел Здравчев (14)
2:0-Иван Кирев (56)
2:1-Веселин Марчев (69)
Гигант (Съединение) - Спартак (Пловдив) 1:2
1:0-Агоп Кочиян (43)
1:1-Тодор Тодоров (61)
1:2-Свилен Щерев (90)
ФК Свиленград (Свиленград) - Секирово (Раковски) 4:1
1:0-Ерик Почански (10)
2:0-Христо Христов (15)
3:0-Христо Христов (29)
4:0-Емилиян Зотев (70)
4:1-Габриел Земярски (86)
Атлетик (Куклен) - Асеновец (Асеновград) 3:1
1:0-Мирослав Манев (19)
2:0-Мирослав Манев (31)
2:1-Стоян Славков (72)
3:1-Рангел Игнатов (80)
Черноморец (Бургас) - Левски (Карлово) 5:0
1:0-Живко Петков (3)
2:0-Димо Бакалов (15)
3:0-Живко Петков (19)
4:0-Хидает Хюсеин (28)
5:0-Хидает Хюсеин (39)
Розова долина (Казанлък) - Родопа (Смолян) 2:0
1:0-Венцислав Иванов (40)
2:0-Николай Георгиев (70)
Загорец (Нова Загора) - Марица (Пловдив) 1:0
1:0-Мариян Тонев (39)
24 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч:
Локомотив II (Пловдив) - ФК Ямбол (Ямбол) 3:0
1:0-Божидар Костадинов (33)
2:0-Божидар Костадинов (66)
3:0-Александър Александров (68)
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