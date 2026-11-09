Две гостувания пред Черноморец (Балчик)

След поредната си победа в Североизточната Трета лига, Черноморец (Балчик) се съсредоточава върху следващите си изпитания. Треньорът Ивайло Станчев коментира пред клубния сайт.

„В следващите десет дни ни предстоят две важни гостувания – на Фратрия II в първенството и на Волов за купата на АФЛ. Сериозни предизвикателства, за които трябва да се подготвим максимално добре. Добрата новина е завръщането на Стефан Митев след изтърпяно наказание. Надяваме се също, че контузените полузащитници Иван Томов и Максим Маринов ще бъдат на разположение …. Най-важното е да запазим добрия ритъм, колективния дух и сериозното отношение, които показваме“.

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