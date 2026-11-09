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  2. Рилци (Добрич)

Диан Георгиев: Можеха да бъдат и три точки, но резултатът е реален

  • 9 ное 2026 | 09:42
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Диан Георгиев: Можеха да бъдат и три точки, но резултатът е реален

2:2 приключиха в Търговище, местния Светкавица 2014 и Рилци (Добрич). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Равенство в Търговище
Равенство в Търговище

Диан Георгиев, председател на Управителния съвет на ФК Рилци коментира пред клубния сайт.

„Стана добър мач за стандартите на Трета лига. Ту единият отбор водеше играта, ту другия отбор. Ние играхме много правилно и тактически грамотно. Аз съм много доволен от момчетата. Можеха да бъдат и три точки, но както съм казвал, който вкара повече голове, той печели. Можем да кажем, че резултатът е реален. Но малко съжалявам, защото можехме да победим“.

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