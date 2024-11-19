Обявиха съдията за ЦСКА - София - Лудогорец

Слушай на живо: ЦСКА-София - Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от предстоящия 16 кръг в efbet Лига. Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА - София и Лудогорец на Националния стадион, което е в неделя (24 ноември) от 17:00 часа.

Красен Георгиев ще свири столичния сблъсък между Левски и Локомотив на "Герена", двубоят ЦСКА 1948 - Черно море е поверен на Радослав Гидженов.

Ето всички съдийски назначения:

22 ноември 2024 г., петък, 17:00 ч.

Спартак 1918 - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Георги Генов Нарлев

23 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Радан Василев Мирянов

23 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

23 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ФК Локомотив 1929

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Волен Валентинов Чинков

СН: Петър Стоянов Петров

24 ноември 2024 г., неделя, 12:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Станислав Георгиев Тодоров

24 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Никола Петров Джугански

24 ноември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Волен Валентинов Чинков

СН: Валентин Желев Добрев

25 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Крумовград

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Крум Добринов Стоилов

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