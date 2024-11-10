Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА-София
  3. Седем играчи на ЦСКА - София пропускат домакинството на Крумовград

Седем играчи на ЦСКА - София пропускат домакинството на Крумовград

  • 10 ное 2024 | 10:07
  • 4148
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА-София - Левски (Крумовград)

Александър Томаш определи група от 20 футболисти за днешния домакински двубой на ЦСКА - София срещу Крумовград. Мачът е от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Извън състава останаха Густаво Бусато, Мика Пинто, Джейсън Локило, Марселино Кареасо, Георги Чорбаджийски и Мартин Стойчев, които все още се възстановяват от контузии, както и Матиас Фаетон, който пък преди няколко дни беше освободен от лагера на "червените" по семейни причини.

ЦСКА - София ще затвърждава доброто впечатление срещу Крумовград
ЦСКА - София ще затвърждава доброто впечатление срещу Крумовград

Групата на ЦСКА - София: 25. Иван Дюлгеров, 12. Марин Орлинов, 15. Тибо Вион, 6. Лиъм Купър, 19. Иван Турицов, 5. Лумбард Делова, 13. Браян Кордоба, 4. Християн Петров, 3. Сейни Санянг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 10. Джонатан Линдсет, 7. Улаус Скаршем, 8. Станислав Шопов, 14. Тобиас Хайнц, 73. Илиан Илиев, 9. Зюмюр Бютучи, 23. Илиан Антонов, 45. Аарон Исека, 77. Годуин Коялипу.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Капитанът на Ювентус (Малчика) е контузен

Капитанът на Ювентус (Малчика) е контузен

  • 10 ное 2024 | 10:03
  • 452
  • 0
Третият отбор на ЦСКА - София продължи серията си без загуба

Третият отбор на ЦСКА - София продължи серията си без загуба

  • 10 ное 2024 | 09:24
  • 1052
  • 1
Септември (Симитли) с четвърта поредна победа

Септември (Симитли) с четвърта поредна победа

  • 10 ное 2024 | 09:20
  • 812
  • 1
Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Северозапад

Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Северозапад

  • 10 ное 2024 | 09:08
  • 984
  • 1
Сблъсък между "соколи" и "орли" на "Коритото" във Варна

Сблъсък между "соколи" и "орли" на "Коритото" във Варна

  • 10 ное 2024 | 07:45
  • 4486
  • 2
ЦСКА - София ще затвърждава доброто впечатление срещу Крумовград

ЦСКА - София ще затвърждава доброто впечатление срещу Крумовград

  • 10 ное 2024 | 07:30
  • 5925
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Хебър и ЦСКА 1948

11-те на Хебър и ЦСКА 1948

  • 10 ное 2024 | 11:20
  • 134
  • 0
ЦСКА - София ще затвърждава доброто впечатление срещу Крумовград

ЦСКА - София ще затвърждава доброто впечатление срещу Крумовград

  • 10 ное 2024 | 07:30
  • 5925
  • 4
Сблъсък между "соколи" и "орли" на "Коритото" във Варна

Сблъсък между "соколи" и "орли" на "Коритото" във Варна

  • 10 ное 2024 | 07:45
  • 4486
  • 2
Ще върне ли Васил Евтимов Черно море на победния път в Sesame НБЛ?

Ще върне ли Васил Евтимов Черно море на победния път в Sesame НБЛ?

  • 10 ное 2024 | 08:43
  • 2498
  • 1
Трето поредно поражение! Двама преотстъпени от Левски вкараха три гола и "убиха" "сините" насред "Герена"

Трето поредно поражение! Двама преотстъпени от Левски вкараха три гола и "убиха" "сините" насред "Герена"

  • 9 ное 2024 | 19:26
  • 116913
  • 290
Меси вкара гол с глава, но сезонът за Интер Маями приключи болезнено рано

Меси вкара гол с глава, но сезонът за Интер Маями приключи болезнено рано

  • 10 ное 2024 | 06:15
  • 17501
  • 7