Седем играчи на ЦСКА - София пропускат домакинството на Крумовград

Слушай на живо: ЦСКА-София - Левски (Крумовград)

Александър Томаш определи група от 20 футболисти за днешния домакински двубой на ЦСКА - София срещу Крумовград. Мачът е от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Извън състава останаха Густаво Бусато, Мика Пинто, Джейсън Локило, Марселино Кареасо, Георги Чорбаджийски и Мартин Стойчев, които все още се възстановяват от контузии, както и Матиас Фаетон, който пък преди няколко дни беше освободен от лагера на "червените" по семейни причини.

ЦСКА - София ще затвърждава доброто впечатление срещу Крумовград

Групата на ЦСКА - София: 25. Иван Дюлгеров, 12. Марин Орлинов, 15. Тибо Вион, 6. Лиъм Купър, 19. Иван Турицов, 5. Лумбард Делова, 13. Браян Кордоба, 4. Християн Петров, 3. Сейни Санянг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 10. Джонатан Линдсет, 7. Улаус Скаршем, 8. Станислав Шопов, 14. Тобиас Хайнц, 73. Илиан Илиев, 9. Зюмюр Бютучи, 23. Илиан Антонов, 45. Аарон Исека, 77. Годуин Коялипу.