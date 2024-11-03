Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Северозападната Трета лига

В събота (2 ноември) се изиграха почти всички мачове от 9-ия кръг на Северозападната Трета лига. Единствено срещата между Локомотив (Мездра) и Севлиево беше отложна.
Лидерът Янтра (Полски Тръмбеш) допусна втора загуба от началото на сезона, отстъпвайки на Павликени у дома с 1:2. Вторият в класирането - Бдин (Видин), не сгреши при гостуването си на Ювентус (Малчика), който пък остава на дъното в таблицата.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
2 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч:
Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени (Павликени) 1:2
0:1-Ростислав Данчев (50)
0:2-Тодор Бакърджиев (57)
1:2-Любомир Генчев (60 дузпа)
Ком (Берковица) - Левски 2007 (Левски) 3:0
1:0-Пламен Ненов (45)
2:0-Денис Димитров (57)
3:0-Цветан Генов (65)
Ювентус (Малчика) - Бдин (Видин) 1:3
1:0-Мартин Милков (6)
1:1-Радослав Захариев (30)
1:2-Кристиян Коцов (50)
1:3-Кристиян Коцов (62)
Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Дряново) 0:1
0:1-Галин Стоянов (27)
Вихър (Славяново) - Етър II (Велико Търново) 3:0
1:0-Кристиян Григоров (15)
2:0-Тони Паликрушев (33)
3:0-Илиян Георгиев (90)
Локомотив (Мездра) - Севлиево (Севлиево) отложен
Академик (Свищов) – почива