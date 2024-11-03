Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Северозападната Трета лига

В събота (2 ноември) се изиграха почти всички мачове от 9-ия кръг на Северозападната Трета лига. Единствено срещата между Локомотив (Мездра) и Севлиево беше отложна.

Лидерът Янтра (Полски Тръмбеш) допусна втора загуба от началото на сезона, отстъпвайки на Павликени у дома с 1:2. Вторият в класирането - Бдин (Видин), не сгреши при гостуването си на Ювентус (Малчика), който пък остава на дъното в таблицата.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

2 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч:

Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени (Павликени) 1:2

0:1-Ростислав Данчев (50)

0:2-Тодор Бакърджиев (57)

1:2-Любомир Генчев (60 дузпа)

Ком (Берковица) - Левски 2007 (Левски) 3:0

1:0-Пламен Ненов (45)

2:0-Денис Димитров (57)

3:0-Цветан Генов (65)

Ювентус (Малчика) - Бдин (Видин) 1:3

1:0-Мартин Милков (6)

1:1-Радослав Захариев (30)

1:2-Кристиян Коцов (50)

1:3-Кристиян Коцов (62)

Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Дряново) 0:1

0:1-Галин Стоянов (27)

Вихър (Славяново) - Етър II (Велико Търново) 3:0

1:0-Кристиян Григоров (15)

2:0-Тони Паликрушев (33)

3:0-Илиян Георгиев (90)

Локомотив (Мездра) - Севлиево (Севлиево) отложен

Академик (Свищов) – почива