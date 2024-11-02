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  3. Томаш обяви групата на "червените" за сблъсъка с Локомотив (Пд)

Томаш обяви групата на "червените" за сблъсъка с Локомотив (Пд)

  • 2 ное 2024 | 10:11
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Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София

Старши треньорът на ЦСКА - София определи група от 20 футболисти за днешното гостуване на Локомотив (Пловдив) от 14-ия кръг на efbet Лига. Мачът на "Лаута" е от 14:30 часа и ще бъде ръководен от Васил Минев.

Извън състава останаха контузените Густаво Бусато, Браян Кордоба, Джейсън Локило, Аарон Исека, Георги Чорбаджийски и Мартин Стойчев

Локо (Пловдив) и ЦСКА - София ще си връщат позагубеното самочувствие в ожесточена битка на "Лаута"
Локо (Пловдив) и ЦСКА - София ще си връщат позагубеното самочувствие в ожесточена битка на "Лаута"

Групата на "червените": 25. Иван Дюлгеров, 12. Марин Орлинов, 15. Тибо Вион, 18. Мика Пинто, 6. Лиъм Купър, 19. Иван Турицов, 5. Лумбард Делова, 4. Християн Петров, 26. Марселино Кареасо, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 10. Джонатан Линдсет, 7. Улаус Скаршем, 8. Станислав Шопов, 14. Тобиас Хайнц, 73. Илиан Илиев, 9. Зюмюр Бютучи, 11. Матиас Фаетон, 23. Илиан Антонов, 77. Годуин Коялипу.

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