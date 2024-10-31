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Миньор 0:0 Ботев (Пловдив), "канарчетата" стартират без част от основните си футболисти

  • 31 окт 2024 | 13:31
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Миньор 0:0 Ботев (Пловдив), "канарчетата" стартират без част от основните си футболисти

Отборите на Миньор (Перник) и Ботев (Пловдив) играят при резултат 0:0 в 1/16-финален двубой от турнира Sesame Купа на България.

"Канарчетата", които са настоящ носител на трофея, са без част от основните си футболисти. Включително и без своя капитан Ивелин Попов, който е на пейката.

МИНЬОР (ПЕРНИК) - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

МИНЬОР: 12. Божидаров, 16. Викторов, 22. Вуцов, 3. Чиликов, 4. Аврамов, 6. Ангелов, 29. Орачев, 15. Семерджиев, 19. Чуканов, 10. Йосифов, 7. Александров

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 32. Игонен, 6. Йорданов, 7. Акере, 16. Ремейкис, 17. Минков, 21. Илиев, 27. Диабате, 28. Карабельов, 30. Каси, 79. Чернев, 91. Трибуле

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