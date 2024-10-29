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Томаш подхожда сериозно към визитата на Добруджа за Sesame Купа на България и пуска титулярите - на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА-София
  3. 11-те на Добруджа и ЦСКА - София, Томаш върна българите в състава

11-те на Добруджа и ЦСКА - София, Томаш върна българите в състава

  • 29 окт 2024 | 12:28
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Слушай на живо: Добруджа - ЦСКА-София

Станаха ясни стартовите състави на Добруджа и ЦСКА - София, които излизат в 1/16-финален двубой от турнира Sesame Купа България.

Сред 11-те на гостите от София прави впечатление наличието на четирима българи. Това са Дюлгеров, Турицов, Шопов и Илиев.

ДОБРУДЖА - ЦСКА - СОФИЯ

ДОБРУДЖА: 1. Аргилашки, 15. Костов, 3. Пиргов, 27. Ангелов, 28. Серафимов, 6. Климентов, 7. Иванов, 8. Соарес, 31. Димитров, 10. Руменов, 98. Михайлов

ЦСКА - СОФИЯ: 25. Дюлгеров, 19. Турицов, 5. Делова, 6. Купър, 15. Вион, 26. Кареасо, 99. Ето’о, 73. Илиев, 8. Шопов, 11. Фаетон, 77. Коялипу

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