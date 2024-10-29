Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА-София
  3. Групата на ЦСКА - София за мача с Добруджа

Групата на ЦСКА - София за мача с Добруджа

  • 29 окт 2024 | 09:57
  • 504
  • 0
Групата на ЦСКА - София за мача с Добруджа

Треньорският щаб на ЦСКА - София определи група от 20 футболисти за днешния двубой срещу Добруджа от 1/16-финалите за Sesame Купа на България.

ЦСКА - София няма право на грешка в Добрич
ЦСКА - София няма право на грешка в Добрич

Групата на ЦСКА - София: Иван Дюлгеров, Марин Орлинов, Тибо Вион, Лиъм Купър, Иван Турицов, Лумбард Делова, Християн Петров, Сейни Санянг, Емануел Шакич, Марселино Кареасо, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Тобиас Хайнц, Джонатан Линдсет, Улаус Скаршем, Станислав Шопов, Матиас Фаетон, Годуин Коялипу, Илиан Антонов

Контузени: Густаво Бусато, Мика Пинто, Браян Кордоба, Зюмюр Бютучи, Джейсън Локило, Аарон Исека, Георги Чорбаджийски, Мартин Стойчев

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Алдаир е готов за игра

Алдаир е готов за игра

  • 29 окт 2024 | 09:34
  • 477
  • 0
Лудогорец поздрави Ангел Петричев

Лудогорец поздрави Ангел Петричев

  • 29 окт 2024 | 09:17
  • 728
  • 1
Густаво Бусато ще претърпи операция

Густаво Бусато ще претърпи операция

  • 29 окт 2024 | 09:05
  • 1057
  • 5
ЦСКА - София няма право на грешка в Добрич

ЦСКА - София няма право на грешка в Добрич

  • 29 окт 2024 | 07:14
  • 8673
  • 9
Янтра призова за мощна подкрепа на мача със софийското Локо за Купата

Янтра призова за мощна подкрепа на мача със софийското Локо за Купата

  • 29 окт 2024 | 03:50
  • 1608
  • 0
Марек пусна жалба срещу рефер

Марек пусна жалба срещу рефер

  • 28 окт 2024 | 21:05
  • 3748
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Родри вдигна “Златната топка” под носа на трима от бойкотиралия Реал Мадрид

Родри вдигна “Златната топка” под носа на трима от бойкотиралия Реал Мадрид

  • 28 окт 2024 | 23:43
  • 55768
  • 128
ЦСКА - София няма право на грешка в Добрич

ЦСКА - София няма право на грешка в Добрич

  • 29 окт 2024 | 07:14
  • 8673
  • 9
Всичко от церемонията за "Златната топка"

Всичко от церемонията за "Златната топка"

  • 28 окт 2024 | 23:40
  • 99978
  • 107
Лудогорец прегази ЦСКА 1948 и дръпна сериозно на върха, нов бразилец с два гола

Лудогорец прегази ЦСКА 1948 и дръпна сериозно на върха, нов бразилец с два гола

  • 28 окт 2024 | 19:51
  • 70776
  • 76
Родри: За мен това е много специален момент, не мога да повярвам, че го постигам

Родри: За мен това е много специален момент, не мога да повярвам, че го постигам

  • 28 окт 2024 | 23:56
  • 15220
  • 6
Реал Мадрид е клуб на годината, никой не взе наградата

Реал Мадрид е клуб на годината, никой не взе наградата

  • 28 окт 2024 | 22:12
  • 22429
  • 22

Видео акценти

Втори гол на Ерик Маркус направи 3:0 в полза на Лудогорец

БГ Футбол

Втори гол на Ерик Маркус направи 3:0 в полза на Лудогорец
Нико Петров: Мисля, че Добруджа ще отстрани ЦСКА за Купата

БГ Футбол

Нико Петров: Мисля, че Добруджа ще отстрани ЦСКА за Купата
Ивайло Чочев удвои преднината на Лудогорец

БГ Футбол

Ивайло Чочев удвои преднината на Лудогорец
Лудогорец - ЦСКА 1948 3:0

БГ Футбол

Лудогорец - ЦСКА 1948 3:0
Ерик Маркус откри за Лудогорец срещу ЦСКА 1948

БГ Футбол

Ерик Маркус откри за Лудогорец срещу ЦСКА 1948
Драматичен успех след дузпи прати Локомотив (Пд) на 1/8-финалите на Sesame Купа на България, Черноморец (Бс) бе близо до сензацията

БГ Футбол

Драматичен успех след дузпи прати Локомотив (Пд) на 1/8-финалите на Sesame Купа на България, Черноморец (Бс) бе близо до сензацията