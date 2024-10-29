Групата на ЦСКА - София за мача с Добруджа

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Треньорският щаб на ЦСКА - София определи група от 20 футболисти за днешния двубой срещу Добруджа от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. ЦСКА - София няма право на грешка в Добрич Групата на ЦСКА - София: Иван Дюлгеров, Марин Орлинов, Тибо Вион, Лиъм Купър, Иван Турицов, Лумбард Делова, Християн Петров, Сейни Санянг, Емануел Шакич, Марселино Кареасо, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Тобиас Хайнц, Джонатан Линдсет, Улаус Скаршем, Станислав Шопов, Матиас Фаетон, Годуин Коялипу, Илиан Антонов



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