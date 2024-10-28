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България излиза срещу Беларус в първия си двубой за Regions Cup

  • 28 окт 2024 | 13:41
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България излиза срещу Беларус в първия си двубой за Regions Cup

Аматьорският национален отбор на България излиза срещу селекцията на Беларус на старта на европейските квалификации в турнира на УЕФА - Regions Cup. Срещата е на 29 октомври (вторник) от 15.00 часа и ще се играе в Албена, а възпитаниците на треньора Емил Велев проведоха кратък лагер в Тетевен.

Съперници на националите са Беларус, Испания и Молдова, като двубоите от квалификационната фаза ще се проведат между 29 октомври и 4 ноември.

Отборът на България има сериозни традиции в турнира, след като веднъж е бил шампион, а след преформатирането на турнира в Regions Cup има две втори места (2005 и 2007 година), както и едно четвърто място през 2001-а. 

Двубоите от турнира ще се излъчват на живо в YouTube канала BFU TV.

Състав на България за Regions Cup: Иван Илиев Димитров (Пирин 1941, Разлог), Костадин Валентинов Котев (Вихрен, Сандански), Венцислав Ивов Янков (Ямбол 1915, Ямбол), Иван Емилов Алексиев (Спартак Варна 2), Стоян Иванов Митев (Гигант Съединение), Мартин Маринов Маринов (Ямбол 1915), Донислав Валентинов Бозев (Ямбол 1915), Виктор Спасов Ергин (Банско тийм Банско), Виктор Владислав Стойков (Ботев 1937 Ихтиман), Емил Симеонов Трендафилов (Ботев 1937 Ихтиман), Калоян Светлинов Тодоров (Вихрен, Сандански), Жоро Иванов Рошков (Банско тийм), Марио Росенов Евтимов (Вихрен Сандански), Петър Георгиев Принджев (Ямбол 1915), Василий Велко Милованович (Ботев 1937, Ихтиман), Николай Златков Горанчев (Димитровград 1947), Кристиян Димитров Милушев (Спартак Пловдив), Кристиян Иванов Николов (Гигант, Съединение), Стефан Любомиров Стефанов (Оборище Панагюрище), Георги Цветанов Божилов (Оборище Панагюрище), Добрин Кирилов Петров (Севлиево), Роман Красимиров Родопски (Банско тийм), Николай Емилов Георгиев (Севлиево), Божидар Валентинов Йотов (Ботев 1937 Ихтиман, Йоан Валентинов Маринов (Ботев 1937 Ихтиман), Красимир Илиянов Панчев (Рилски спортист Самоков), Мартин Марио Филипов (Рилски спортист Самоков), Мартин Емилов Костадинов (Сливнишки герой, Сливница, Боян Ивов Стойнев (Кюстендил), Борислав Малинов Будинов (Витоша Бистрица).

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