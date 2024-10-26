Георги Петров с 11 точки, Кифисия отстъпи на Олимпиакос на старта в Гърция

Националът Георги Петров и неговият клуб Кифисия (Атина) стартираха с неуспех участието си в шампионата на Гърция.

Кифисия загуби гостуването си на шампиона Олимпиакос (Пирея) с 0:3 (23:25, 22:25, 16:25) в зала “Мелина Меркурий”.

Георги Петров игра цял мач за Кифисия и реализира 11 точки (2 блока, 35% ефективност в атака, 39% перфектно и 43% позитивно посрещане - +6).

Най-резултатен за гостите стана сръбският диагонал Стефан Окошанович с 15 точки (2 блока, 41% ефективност в атака - +6).

Александър Атанасийевич заби 22 точки (1 ас, 1 блок, 69% ефективност в атака - +17) за успеха на Олимпиакос.

Митар Джурич добави още 10 точки (1 блок, 64% ефективност в атака - +8).

ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) - КИФИСИЯ (АТИНА) 3:0 (25:23, 25:22, 25:15)

ОЛИМПИАКОС: Драган Травица 1, Александър Атанасийевич 22, Джон Гордън Перин 1, Рафаил Кументакис 9, Ален Пайенк 6, Митар Джурич 10 - Димитрис Циаврас-либеро (Матио Хасбала, Анестис Далакурас 1)

Старши треньор: АНДРЕА ГАРДИНИ

КИФИСИЯ: Димитрис Комитудис 1, Стефан Окошанович 15, ГЕОРГИ ПЕТРОВ 11, Александър Андонович 3, Михалис Кагиалис 6, Адонис Спилиотис 7 - Спирос Велудис-либеро (Йоргос Канелопулос, Кириакос Спириунис 1, Лефтерис Фолиас-либеро)

Старши треньор: КОНСТАНТИНОС ХРИСТОФИДЕЛИС.