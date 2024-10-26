Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георги Петров с 11 точки, Кифисия отстъпи на Олимпиакос на старта в Гърция

Георги Петров с 11 точки, Кифисия отстъпи на Олимпиакос на старта в Гърция

  • 26 окт 2024 | 18:45
  • 251
  • 0
Георги Петров с 11 точки, Кифисия отстъпи на Олимпиакос на старта в Гърция

Националът Георги Петров и неговият клуб Кифисия (Атина) стартираха с неуспех участието си в шампионата на Гърция.

Кифисия загуби гостуването си на шампиона Олимпиакос (Пирея) с 0:3 (23:25, 22:25, 16:25) в зала “Мелина Меркурий”.

Георги Петров игра цял мач за Кифисия и реализира 11 точки (2 блока, 35% ефективност в атака, 39% перфектно и 43% позитивно посрещане - +6).

Най-резултатен за гостите стана сръбският диагонал Стефан Окошанович с 15 точки (2 блока, 41% ефективност в атака - +6).

Александър Атанасийевич заби 22 точки (1 ас, 1 блок, 69% ефективност в атака - +17) за успеха на Олимпиакос.

Митар Джурич добави още 10 точки (1 блок, 64% ефективност в атака - +8).

ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) - КИФИСИЯ (АТИНА) 3:0 (25:23, 25:22, 25:15)

ОЛИМПИАКОС: Драган Травица 1, Александър Атанасийевич 22, Джон Гордън Перин 1, Рафаил Кументакис 9, Ален Пайенк 6, Митар Джурич 10 - Димитрис Циаврас-либеро (Матио Хасбала, Анестис Далакурас 1)

Старши треньор: АНДРЕА ГАРДИНИ

КИФИСИЯ: Димитрис Комитудис 1, Стефан Окошанович 15, ГЕОРГИ ПЕТРОВ 11, Александър Андонович 3, Михалис Кагиалис 6, Адонис Спилиотис 7 - Спирос Велудис-либеро (Йоргос Канелопулос, Кириакос Спириунис 1, Лефтерис Фолиас-либеро)

Старши треньор: КОНСТАНТИНОС ХРИСТОФИДЕЛИС.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с победа №7 в Русия

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с победа №7 в Русия

  • 26 окт 2024 | 16:44
  • 764
  • 0
Николай Къртев: Пълна зала с агитката на Локомотив ще е едно приятно изживяване

Николай Къртев: Пълна зала с агитката на Локомотив ще е едно приятно изживяване

  • 26 окт 2024 | 16:24
  • 845
  • 0
Илия Петков с 10 точки, Тулуза с драматична загуба от шампиона Сен-Назар

Илия Петков с 10 точки, Тулуза с драматична загуба от шампиона Сен-Назар

  • 26 окт 2024 | 15:19
  • 550
  • 0
Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:0 Нефтохимик

Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:0 Нефтохимик

  • 26 окт 2024 | 19:27
  • 1667
  • 0
Франческо Кадеду: Желанието за победа бе огромно

Франческо Кадеду: Желанието за победа бе огромно

  • 26 окт 2024 | 14:17
  • 701
  • 0
Олимпиакос и Хипо Тирол влязоха в групите на Шампионската лига

Олимпиакос и Хипо Тирол влязоха в групите на Шампионската лига

  • 25 окт 2024 | 23:18
  • 1153
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:0 Нефтохимик

Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:0 Нефтохимик

  • 26 окт 2024 | 19:27
  • 1667
  • 0
Пътят към вратата се оказа неоткриваем за Хебър и Крумовград

Пътят към вратата се оказа неоткриваем за Хебър и Крумовград

  • 26 окт 2024 | 15:52
  • 11668
  • 5
Ман Сити отново пречупи отбор от дъното само с гол повече, но все пак измести Ливърпул от върха поне за ден

Ман Сити отново пречупи отбор от дъното само с гол повече, но все пак измести Ливърпул от върха поне за ден

  • 26 окт 2024 | 18:58
  • 7497
  • 3
Милица Мирчева пред Sportal.bg: Целта ми е да вляза в топ 10 на световно първенство

Милица Мирчева пред Sportal.bg: Целта ми е да вляза в топ 10 на световно първенство

  • 26 окт 2024 | 10:16
  • 13228
  • 6
Боби Борисов: Трябваха ми години, за да премина емоционално през Италия - Бразилия 3:2

Боби Борисов: Трябваха ми години, за да премина емоционално през Италия - Бразилия 3:2

  • 26 окт 2024 | 08:40
  • 21539
  • 24
Рилски си отвори двуцифрена преднина още в началото

Рилски си отвори двуцифрена преднина още в началото

  • 26 окт 2024 | 19:04
  • 6689
  • 1

Видео акценти

Дея спорт пречупи Монтана в дербито на efbet Супер Волей

Волейбол

Дея спорт пречупи Монтана в дербито на efbet Супер Волей
ЦСКА срази Берое в София и записа първи успех

Волейбол

ЦСКА срази Берое в София и записа първи успех
Нефтохимик се справи с Черно море в efbet Супер Волей, Аксел Трухчев с 27 точки

Волейбол

Нефтохимик се справи с Черно море в efbet Супер Волей, Аксел Трухчев с 27 точки
Венислав Антов и Дамян Колев в Block Out: Мечтаем да играем на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028

Волейбол

Венислав Антов и Дамян Колев в Block Out: Мечтаем да играем на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028
“Сините” волейболисти за мача с Нефтохимик: Чака ни сериозен противник, излизаме само за победа

Волейбол

“Сините” волейболисти за мача с Нефтохимик: Чака ни сериозен противник, излизаме само за победа
Бленджини поздравил Антов и Колев за Суперкупата

Волейбол

Бленджини поздравил Антов и Колев за Суперкупата