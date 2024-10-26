Индиец влезе в престижния "клуб 2800" в шахмата

Индиецът Арюн Еригайси стана 15-ият в историята шахматист, стигнал до забележителното ЕЛО 2800. Той се присъедини към най-желания "клуб" в този спорт, чийто член е и българският гросмайстор Веселин Топалов.

21-годишният индиец постигна мечтаното ЕЛО от 2802 на турнир в Сърбия.

Преди него с ЕЛО от минимум 2800 можеха да се похвалят само: Магнус Карлсен, Гари Каспаров, Фабиано Каруана, Левон Аронян, Уесли Соу, Шахрияр Мамедяров, Максим Вашие-Лаграв, Вишванатан Ананд, Владимир Крамник, Веселин Топалов, Хикару Накамура, Динг Лиджен, Александър Гришчук и Алиреза Фиружа.

От гореизброените има шестима световни шампиони: Карлсен, Каспаров, Ананд, Крамник, Топалов и Лиджен.

Снимка: European Chess Union