Обявиха съдиите за мачовете от Sesame Купа на България

БФС обяви съдийските наряди за мачовете от втория кръг на Sesame Купа на България, които ще се изиграят през идната седмица. Валентин Железов ще свири гостуването на ЦСКА - София в Добрич, а Васил Минев ще ръководи Пирин - Левски.
Ето всички назначения:
28 октомври 2024 г., понеделник, 13:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Донка Динчева Желева-Терзиева
29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Кольо Димитров Данев
29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.
Спортист 2009 - ПФК Ботев Враца
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Николай Йорданов Колев
29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Локомотив 1929
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Георги Генов Нарлев
29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.
ФК Саяна Хасково - Спартак 1918
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Атанас Петров Бозев
29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.
ОФК Локомотив Мездра - ПФК Септември Сф
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Стоян Христов Денев
29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ РОЗОВА ДОЛИНА - КАЗАНЛЪК - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
29 октомври 2024 г., вторник, 17:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
30 октомври 2024 г., сряда, 13:30 ч.
ФК Оборище-Панагюрище - ФК Крумовград
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Георги Крумов Виделов
30 октомври 2024 г., сряда, 13:30 ч.
ФК Кюстендил - Kюстендил - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Никола Петров Джугански
30 октомври 2024 г., сряда, 17:00 ч.
ФК Дунав Русе - ФК Хебър 1918
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Камен Михайлов Алексиев
30 октомври 2024 г., сряда, 17:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД - ПФК Левски
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Иван Захариев Вълчев
31 октомври 2024 г., четвъртък, 13:30 ч.
ОФК Беласица - ФК ЦСКА 1948
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Николай Георгиев Ангелов
31 октомври 2024 г., четвъртък, 13:30 ч.
Миньор - ПФК Ботев АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Александър Костадинов Костадинов
31 октомври 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.
Футболен клуб Черноломец – 1919 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Ахмед Яшар Ахмед