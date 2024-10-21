Обявиха реферите за 13-ия кръг на efbet Лига, 27-годишен съдия пратен и на Левски, и на ЦСКА - София

Реферът Мариян Гребенчарски получи наряди за мачовете и на Левски, и на ЦСКА - София за 13-ия кръг в efbet Лига. Той ще е главен съдия на "сините" срещу Берое и асистент ВАР арбитър при домакинството на "червените" с Ботев (Враца).
Георги Кабаков ще ръководи Лудогорец - ЦСКА 1948, а Владимир Вълков е пратен на столичното дерби между Славия и Локомотив (София). Георги Давидов пък ще свири Ботев (Пловдив) - Черно море.
Срещи от 13 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
23 октомври 2024 г., сряда, 17:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов
ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Станислав Георгиев Тодоров
24 октомври 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Йордан Петров Петров 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Никола Петров Джугански
24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Георги Владимиров Игнатов
25 октомври 2024 г., петък, 14:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
25 октомври 2024 г., петък, 16:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Цветан Георгиев Георгиев
25 октомври 2024 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Валентин Желев Добрев
26 октомври 2024 г., събота, 14:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Крумовград
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Крум Добринов Стоилов
28 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Генов Нарлев