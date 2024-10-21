Обявиха реферите за 13-ия кръг на efbet Лига, 27-годишен съдия пратен и на Левски, и на ЦСКА - София

Реферът Мариян Гребенчарски получи наряди за мачовете и на Левски, и на ЦСКА - София за 13-ия кръг в efbet Лига. Той ще е главен съдия на "сините" срещу Берое и асистент ВАР арбитър при домакинството на "червените" с Ботев (Враца).

Георги Кабаков ще ръководи Лудогорец - ЦСКА 1948, а Владимир Вълков е пратен на столичното дерби между Славия и Локомотив (София). Георги Давидов пък ще свири Ботев (Пловдив) - Черно море.

Срещи от 13 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025



23 октомври 2024 г., сряда, 17:30 ч.



Спартак 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926



ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов

ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Станислав Георгиев Тодоров



24 октомври 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Йордан Петров Петров 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Никола Петров Джугански

24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.



ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Георги Владимиров Игнатов



25 октомври 2024 г., петък, 14:00 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф



ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Цветан Кръстев Кръстев

25 октомври 2024 г., петък, 16:30 ч.



ПФК Ботев АД - ПФК Черно море



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Цветан Георгиев Георгиев



25 октомври 2024 г., петък, 19:00 ч.



ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Валентин Желев Добрев

26 октомври 2024 г., събота, 14:00 ч.



ФК Хебър 1918 - ФК Крумовград



ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Крум Добринов Стоилов



28 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Георги Генов Нарлев