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Обявиха реферите за 13-ия кръг на efbet Лига, 27-годишен съдия пратен и на Левски, и на ЦСКА - София

  • 21 окт 2024 | 12:43
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Обявиха реферите за 13-ия кръг на efbet Лига, 27-годишен съдия пратен и на Левски, и на ЦСКА - София

Реферът Мариян Гребенчарски получи наряди за мачовете и на Левски, и на ЦСКА - София за 13-ия кръг в efbet Лига. Той ще е главен съдия на "сините" срещу Берое и асистент ВАР арбитър при домакинството на "червените" с Ботев (Враца).

Георги Кабаков ще ръководи Лудогорец - ЦСКА 1948, а Владимир Вълков е пратен на столичното дерби между Славия и Локомотив (София). Георги Давидов пък ще свири Ботев (Пловдив) - Черно море.

Срещи от 13 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025  

23 октомври 2024 г., сряда, 17:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926  

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов
ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков  
СН: Станислав Георгиев Тодоров    

24 октомври 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929  

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Йордан Петров Петров 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов  
СН: Никола Петров Джугански    

24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца  

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски  
СН: Георги Владимиров Игнатов    

25 октомври 2024 г., петък, 14:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф  

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев  
СН: Цветан Кръстев Кръстев    

25 октомври 2024 г., петък, 16:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Черно море  

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков  
СН: Цветан Георгиев Георгиев    

25 октомври 2024 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора  

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров  
СН: Валентин Желев Добрев    

26 октомври 2024 г., събота, 14:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ФК Крумовград  

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков  
СН: Крум Добринов Стоилов    

28 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948  

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Михаел Петков Павлов  
СН: Георги Генов Нарлев

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