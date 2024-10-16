Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе има алкохолни и психически проблеми, твърди журналист

Мбапе има алкохолни и психически проблеми, твърди журналист

  • 16 окт 2024 | 17:44
  • 812
  • 1

Нападателят на Реал Мадрид и френския национален отбор Килиан Мбапе има пристрастеност към алкохола и психически проблеми, твърди френският журналист Ромен Молина, цитиран от испанските медии в сряда.

Той коментира информациите, че футболистът е заподозрян в изнасилване в хотел в шведската столица Стокхолм през миналата седмица.

"Най-лошото в тази история е, че имате футболист, който е психично болен. Всички около него ще го кажат. Когато някой започне, как да го кажа, да купонясва твърде много и да пие известно количество алкохол, това рядко е добър знак. Неймар беше същият", коментира Молина.

Aдвокатът на Мбапе: Той каза, че няма за какво да се укорява, в хотела му има 10 000 камери
Aдвокатът на Мбапе: Той каза, че няма за какво да се укорява, в хотела му има 10 000 камери
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Наказват ни заради дребни неща, гневен е селекционерът на Швейцария

Наказват ни заради дребни неща, гневен е селекционерът на Швейцария

  • 16 окт 2024 | 12:55
  • 1267
  • 0
Все повече се говори, че Аморим може да замести Гуардиола в Манчестър Сити

Все повече се говори, че Аморим може да замести Гуардиола в Манчестър Сити

  • 16 окт 2024 | 12:54
  • 2344
  • 0
Селекционерът на Бразилия: Все още имаме колебания

Селекционерът на Бразилия: Все още имаме колебания

  • 16 окт 2024 | 12:47
  • 1236
  • 0
Манчестър Юнайтед е платил най-високата цена за контузиите на футболистите си през миналия сезон

Манчестър Юнайтед е платил най-високата цена за контузиите на футболистите си през миналия сезон

  • 16 окт 2024 | 12:34
  • 2345
  • 0
Модрич за съдията от снощи: Този го знам от Испания, свикнал съм му

Модрич за съдията от снощи: Този го знам от Испания, свикнал съм му

  • 16 окт 2024 | 12:06
  • 2942
  • 2
Официално: Томас Тухел е новият треньор на Англия

Официално: Томас Тухел е новият треньор на Англия

  • 16 окт 2024 | 11:52
  • 17327
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Акрапович се завърна в българския футбол

Официално: Акрапович се завърна в българския футбол

  • 16 окт 2024 | 11:28
  • 25166
  • 8
Официално: Томас Тухел е новият треньор на Англия

Официално: Томас Тухел е новият треньор на Англия

  • 16 окт 2024 | 11:52
  • 17327
  • 5
Георги Илиев след тежката загуба в Белфаст: Не можем да скрием реалността

Георги Илиев след тежката загуба в Белфаст: Не можем да скрием реалността

  • 16 окт 2024 | 13:55
  • 12786
  • 9
БФС обяви програмата за първия кръг на Sesame Купа на България

БФС обяви програмата за първия кръг на Sesame Купа на България

  • 16 окт 2024 | 16:28
  • 7004
  • 4
Пенев: Националите ги гледах на прескок, Левски и ЦСКА винаги правят интересни мачове

Пенев: Националите ги гледах на прескок, Левски и ЦСКА винаги правят интересни мачове

  • 16 окт 2024 | 12:23
  • 10597
  • 21
Koшмар и тежък разгром за България

Koшмар и тежък разгром за България

  • 15 окт 2024 | 23:40
  • 131656
  • 784