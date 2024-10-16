Мбапе има алкохолни и психически проблеми, твърди журналист

Нападателят на Реал Мадрид и френския национален отбор Килиан Мбапе има пристрастеност към алкохола и психически проблеми, твърди френският журналист Ромен Молина, цитиран от испанските медии в сряда.

Той коментира информациите, че футболистът е заподозрян в изнасилване в хотел в шведската столица Стокхолм през миналата седмица.

"Най-лошото в тази история е, че имате футболист, който е психично болен. Всички около него ще го кажат. Когато някой започне, как да го кажа, да купонясва твърде много и да пие известно количество алкохол, това рядко е добър знак. Неймар беше същият", коментира Молина.

Aдвокатът на Мбапе: Той каза, че няма за какво да се укорява, в хотела му има 10 000 камери