Обявиха съдията за дербито между Левски и ЦСКА - София

Слушай на живо: Левски - ЦСКА-София

Драгомир Драганов ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА - София от отложения осми кръг на efbet Лига, обявиха от Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС).

Помощници на Драганов ще бъдат Диян Вълков и Иво Колев, а четвърти съдия е Мартин Великов.

За системата за видеоарбитраж ще отговарят Радослав Гидженов и Валентин Железов, а за съдийски наблюдател бе назначен Георги Йорданов.

Срещата от отложения осми кръг в Първа лига ще се играе в събота, 19 октомври от 15:45 часа.

Съдийски назначения, Първа лига

18 октомври 2024 г., петък, 17:00 ч.



ПФК Берое-Стара Загора - Спартак 1918



ГС: Васил Петров Минев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ти: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Петър Стоянов Петров

18 октомври 2024 г., петък, 19:30 ч.



ПФК Ботев Враца - ПФК Локомотив Пловдив 1926



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ти: Станимир Георгиев Тодоров

ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Антон Симеонов Генов

19 октомври 2024 г., събота, 12:45 ч.



ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград



ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ти: Стоян Панталеев Арсов



ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Николай Йорданов Колев

19 октомври 2024 г., събота, 15:45 ч.



ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София ЕАД



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Иво Николаев Колев 4-ти: Мартин Живков Великов

ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Валентин Станчев Железов

СН: Георги Василев Йорданов

19 октомври 2024 г., събота, 18:45 ч.



ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Дарин Василев Иванов 4-ти: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Костадин Ангелов Гергинов

20 октомври 2024 г., неделя, 16:45 ч.



ПФК Черно море - ФК Хебър 1918



ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров 4-ти: Кристиян Младенов Тодоров

ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Крумов Виделов

20 октомври 2024 г., неделя, 19:15 ч.



ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ти: Мартин Иванов Марков

ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Александър Костадинов Костадинов

21 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ти: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Николай Георгиев Ангелов

Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.