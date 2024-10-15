Обявиха съдията за дербито между Левски и ЦСКА - София

Драгомир Драганов ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА - София от отложения осми кръг на efbet Лига, обявиха от Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС).
Помощници на Драганов ще бъдат Диян Вълков и Иво Колев, а четвърти съдия е Мартин Великов.
За системата за видеоарбитраж ще отговарят Радослав Гидженов и Валентин Железов, а за съдийски наблюдател бе назначен Георги Йорданов.
Срещата от отложения осми кръг в Първа лига ще се играе в събота, 19 октомври от 15:45 часа.
Съдийски назначения, Първа лига
18 октомври 2024 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Берое-Стара Загора - Спартак 1918
ГС: Васил Петров Минев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Петър Стоянов Петров
18 октомври 2024 г., петък, 19:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ти: Станимир Георгиев Тодоров
ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Петър Георгиев Кузев
СН: Антон Симеонов Генов
19 октомври 2024 г., събота, 12:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ти: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Йорданов Колев
19 октомври 2024 г., събота, 15:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Иво Николаев Колев 4-ти: Мартин Живков Великов
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Василев Йорданов
19 октомври 2024 г., събота, 18:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Дарин Василев Иванов 4-ти: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
20 октомври 2024 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Черно море - ФК Хебър 1918
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров 4-ти: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Крумов Виделов
20 октомври 2024 г., неделя, 19:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ти: Мартин Иванов Марков
ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Александър Костадинов Костадинов
21 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ти: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Николай Георгиев Ангелов
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.