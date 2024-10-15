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  3. Обявиха съдията за дербито между Левски и ЦСКА - София

Обявиха съдията за дербито между Левски и ЦСКА - София

  • 15 окт 2024 | 18:24
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Обявиха съдията за дербито между Левски и ЦСКА - София
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА-София

Драгомир Драганов ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА - София от отложения осми кръг на efbet Лига, обявиха от Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС).

Помощници на Драганов ще бъдат Диян Вълков и Иво Колев, а четвърти съдия е Мартин Великов.

За системата за видеоарбитраж ще отговарят Радослав Гидженов и Валентин Железов, а за съдийски наблюдател бе назначен Георги Йорданов.

Срещата от отложения осми кръг в Първа лига ще се играе в събота, 19 октомври от 15:45 часа.

Съдийски назначения, Първа лига

18 октомври 2024 г., петък, 17:00 ч. 

ПФК Берое-Стара Загора - Спартак 1918

ГС: Васил Петров Минев    АС1: Павлин Цветанов Михайлов    АС2: Марио Георгиев Данаилов  4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Георги Николов Кабаков    АВАР: Владимир Вълков Вълков 
СН: Петър Стоянов Петров        

18 октомври 2024 г., петък, 19:30 ч. 

ПФК Ботев Враца - ПФК Локомотив Пловдив 1926 

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1: Дениз Пиринов Соколов    АС2: Илиян Петров Капарашев  4-ти: Станимир Георгиев Тодоров    
ВАР: Валентин Станчев Железов    АВАР: Петър Георгиев Кузев 
СН: Антон Симеонов Генов        

19 октомври 2024 г., събота, 12:45 ч. 

ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград 

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1: Тодор Василев Вуков    АС2: Красимир Владимиров Миланов  4-ти: Стоян Панталеев Арсов    

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР: Християна Красимирова Гутева 
СН: Николай Йорданов Колев        

19 октомври 2024 г., събота, 15:45 ч. 

ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София ЕАД 

 ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1: Диян Христов Вълков    АС2: Иво Николаев Колев  4-ти: Мартин Живков Великов  
ВАР: Радослав Петров Гидженов    АВАР: Валентин Станчев Железов 
СН: Георги Василев Йорданов        

19 октомври 2024 г., събота, 18:45 ч.

 ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913 

ГС: Георги Милков Гинчев    АС1: Георги Йорданов Дойнов    АС2: Дарин Василев Иванов  4-ти: Любослав Бисеров Любомиров    
ВАР: Иво Венциславов Андреев    АВАР: Ивайло Красимиров Ненков 
СН: Костадин Ангелов Гергинов       

20 октомври 2024 г., неделя, 16:45 ч. 

ПФК Черно море - ФК Хебър 1918

 ГС: Денислав Йорданов Сталев    АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    АС2: Йордан Петров Петров  4-ти: Кристиян Младенов Тодоров    
ВАР: Георги Николов Кабаков    АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев 
СН: Георги Крумов Виделов        

20 октомври 2024 г., неделя, 19:15 ч. 

ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945

 ГС: Кристиян Николов Колев    АС1: Георги Пламенов Тодоров    АС2: Георги Валентинов Стамболджиев  4-ти: Мартин Иванов Марков    
ВАР: Владимир Вълков Вълков    АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
 СН: Александър Костадинов Костадинов        

21 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.

 ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924

 ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1: Мартин Емилов Венев    АС2: Петър Велизаров Митрев  4-ти: Кристина Георгиева Георгиева    
ВАР: Георги Димитров Давидов    АВАР: Михаел Петков Павлов 
СН: Николай Георгиев Ангелов        

Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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