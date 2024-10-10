Demon1 си тръгва от NRG

Носителят на приза за MVP от Световното първенство по VALORANT - Champions 2023 - Макс "Demon1" Мазанов беше освободен от NRG Esports.

He's too good to keep on the bench, so we're giving him the chance to shine elsewhere.



Thank you for everything @Demon1___ pic.twitter.com/FfOe77YK7d — NRG (@NRGgg) October 9, 2024

Силният играч вече е свободен да търси възможности за трансфер в други организации.