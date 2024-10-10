Популярни
»

Гледай на живо

Sportal Live: Васил Етрополски с амбиции за шефския пост във федерацията по фехтовка
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Demon1 си тръгва от NRG

Demon1 си тръгва от NRG

  • 10 окт 2024 | 11:22
  • 128
  • 0
Demon1 си тръгва от NRG

Носителят на приза за MVP от Световното първенство по VALORANT - Champions 2023 - Макс "Demon1" Мазанов беше освободен от NRG Esports.

Силният играч вече е свободен да търси възможности за трансфер в други организации.

Следвай ни:

Още от eSports

Диого Жота влиза в партньорство с Порто

Диого Жота влиза в партньорство с Порто

  • 9 окт 2024 | 17:19
  • 1698
  • 0
100 Thieves също обяви петицата си за догодина

100 Thieves също обяви петицата си за догодина

  • 9 окт 2024 | 15:04
  • 642
  • 0
500 продължава да печели, българите с победа в YaLLa Compass

500 продължава да печели, българите с победа в YaLLa Compass

  • 9 окт 2024 | 14:13
  • 1160
  • 0
Cloud9 с готов за следващия сезон във VCT

Cloud9 с готов за следващия сезон във VCT

  • 9 окт 2024 | 13:08
  • 474
  • 0
Божидар "bzm" Богданов и NAVI се класираха на турнира

Божидар "bzm" Богданов и NAVI се класираха на турнира

  • 8 окт 2024 | 20:50
  • 1789
  • 0
Съставът на Sentinels е готов

Съставът на Sentinels е готов

  • 8 окт 2024 | 17:12
  • 1018
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Милен Петков: Няма да бием лесно Люксембург и Северна Ирландия, Илиан показва как се прави

Милен Петков: Няма да бием лесно Люксембург и Северна Ирландия, Илиан показва как се прави

  • 10 окт 2024 | 09:28
  • 3915
  • 2
Алекси Сокачев: Шегуваме се с Моци, че половината трибуна трябва да е на мое име

Алекси Сокачев: Шегуваме се с Моци, че половината трибуна трябва да е на мое име

  • 10 окт 2024 | 09:50
  • 4633
  • 3
Стоян Копривленски пред Sportal.bg: К-1 може да направят голяма галавечер в България

Стоян Копривленски пред Sportal.bg: К-1 може да направят голяма галавечер в България

  • 10 окт 2024 | 07:46
  • 4388
  • 0
ЦСКА - София прави "първа копка" след дербито

ЦСКА - София прави "първа копка" след дербито

  • 10 окт 2024 | 10:16
  • 2416
  • 6
Италия, Франция, Белгия и Англия ще се вихрят в Лига на нациите днес

Италия, Франция, Белгия и Англия ще се вихрят в Лига на нациите днес

  • 10 окт 2024 | 07:26
  • 5883
  • 4
Невероятно светлино шоу в небето в чест на филма за Гунди

Невероятно светлино шоу в небето в чест на филма за Гунди

  • 9 окт 2024 | 23:38
  • 10357
  • 21