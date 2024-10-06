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Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Северозапад

  • 6 окт 2024 | 14:57
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Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Северозапад

Вчера се изиграха всички мачове от шестия кръг на Северозападната Трета лига. Янтра (ПТ) продължава да води в класирането след нова победа. Втори остава Севлиево, който победи Павликени.

Ето всички резултати от кръга:

5 октомври 2024 г., събота, 16:00 ч:

Вихър (Славяново) - Ювентус (Малчика) 3:2
1:0-Кристиян Григоров (63 дузпа)
2:0-Митко Русанов (65)
3:0-Митко Русанов (71)
3:1-Диян Ничев (73)
3:2-Валентин Антонов (80)

Етър II (Велико Търново) - Ком (Берковица) 1:0
1:0-Димитър Колев (38)

Локомотив (Дряново) - Янтра (Полски Тръмбеш) 1:4
0:1-Любомир Генчев (29)
0:2-Християн Кожухаров (53)
0:3-Момчил Кузманов (60)
0:4-Любомир Генчев (70)
1:4-Иван Велев (90)

Бдин (Видин) - Локомотив (Мездра) 1:2
0:1-Васил Калоянов (30)
1:1-Радослав Захариев (35)
1:2-Сергей Георгиев (61)

Левски 2007 (Левски) - Академик (Свищов) 0:3
0:1-Димитър Николов (51)
0:2-Кристиян Иванов (75)
0:3-Кристо Яначков (83)

Павликени (Павликени) - Севлиево (Севлиево) 1:2
1:0-Тодор Бакърджиев (20)
1:1-Иван Пенев (29)
1:2-Георги Недков (39)

Партизан (Червен бряг) – почива

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