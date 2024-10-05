На кого ще звънне Гришо при спешен случай

Григор Димитров даде няколко интервюта в Шанхай, а последното е прелюбопитно. Условието бе - само честни отговори.
Хасковлията говори за музика, на кого би разчитал при спешен случай и още любопитни неща.
- Кой е най-милият човек в Тура?
- Хуби Хуркач, определено.
Кой ще бъде с теб, ако излезеш вечер?
- Джак Дрейпър. С него става горещо.
- Кой е най-често подценяван?
- Де Минор. Той може да прави невероятни отигравания.
- Кой е най-забавен в съблекалнята?
- Тиафо винаги е там. Веднъж като го разпаля и вече започва.
- На кого ще звъннеш, ако имаш спешен случай?
- Отново Хуби.
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