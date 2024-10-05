На кого ще звънне Гришо при спешен случай

Григор Димитров даде няколко интервюта в Шанхай, а последното е прелюбопитно. Условието бе - само честни отговори.

Хасковлията говори за музика, на кого би разчитал при спешен случай и още любопитни неща.

- Кой е най-милият човек в Тура?



- Хуби Хуркач, определено.

Кой ще бъде с теб, ако излезеш вечер?



- Джак Дрейпър. С него става горещо.

- Кой е най-често подценяван?

- Де Минор. Той може да прави невероятни отигравания.

- Кой е най-забавен в съблекалнята?

- Тиафо винаги е там. Веднъж като го разпаля и вече започва.

- На кого ще звъннеш, ако имаш спешен случай?

- Отново Хуби.

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