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  3. Дадоха Ботев (Пд) - Левски на Никола Попов (ето нарядите за 11-ия кръг в efbet Лига)

Дадоха Ботев (Пд) - Левски на Никола Попов (ето нарядите за 11-ия кръг в efbet Лига)

  • 1 окт 2024 | 19:35
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Дадоха Ботев (Пд) - Левски на Никола Попов (ето нарядите за 11-ия кръг в efbet Лига)

Срещата от 11-ия кръг на efbet Лига между отборите на Ботев (Пловдив) и Левски, която ще се изиграе в събота от 20:00 часа на стадион "Христо Ботев", е поверена на Никола Попов. ВАР арбитър ще е Валентин Железов.

4 октомври 2024 г., петък, 15:00 ч.

ФК Крумовград - ФК ЦСКА 1948  

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски  
СН: Стоян Маринов Алексиев    

4 октомври 2024 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора  

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев  
СН: Йордан Костадинов Иванов

4 октомври 2024 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море  

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров  
СН: Иван Захариев Вълчев    

5 октомври 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Септември Сф  

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев  
СН: Венцислав Иванов Гаврилов    

5 октомври 2024 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Левски  

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Дениз Пиринов Соколов  
СН: Станислав Георгиев Тодоров

6 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца  

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров  
СН: Георги Владимиров Игнатов    

6 октомври 2024 г., неделя, 17:30 ч.

Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929  

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов  
СН: Георги Василев Йорданов

6 октомври 2024 г., неделя, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926  

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски  
СН: Радан Василев Мирянов    

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