Дадоха Ботев (Пд) - Левски на Никола Попов (ето нарядите за 11-ия кръг в efbet Лига)

Срещата от 11-ия кръг на efbet Лига между отборите на Ботев (Пловдив) и Левски, която ще се изиграе в събота от 20:00 часа на стадион "Христо Ботев", е поверена на Никола Попов. ВАР арбитър ще е Валентин Железов.

4 октомври 2024 г., петък, 15:00 ч.



ФК Крумовград - ФК ЦСКА 1948



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Стоян Маринов Алексиев



4 октомври 2024 г., петък, 17:30 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Йордан Костадинов Иванов

4 октомври 2024 г., петък, 20:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Иван Захариев Вълчев



5 октомври 2024 г., събота, 17:30 ч.



ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Септември Сф



ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



5 октомври 2024 г., събота, 20:00 ч.



ПФК Ботев АД - ПФК Левски



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Станислав Георгиев Тодоров

6 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.



ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Георги Владимиров Игнатов



6 октомври 2024 г., неделя, 17:30 ч.



Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929



ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Василев Йорданов



6 октомври 2024 г., неделя, 20:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926



ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Радан Василев Мирянов

Следвай ни:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe