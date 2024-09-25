Георги Гинчев ще свири Черно море и ЦСКА - София, Владимир Вълков пратен на Левски - Арда

Георги Гинчев ще ръководи срещата от 10-ия кръг на efbet Лига между Черно море и ЦСКА - София. СК повери Левски - Арда на Владимир Вълков.



Ето съдийските наряди за всички двубои от кръга:

27 септември 2024 г., петък, 17:30 ч.



ФК Локомотив 1929 - ФК Хебър 1918



ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Костадин Ангелов Гергинов



27 септември 2024 г., петък, 20:00 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913



ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров 4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Светослав Колев Енчев СН: Мартин Живков Богдев

28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Крумовград



ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев СН: Цветан Кръстев Кръстев



28 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.



ПФК Черно море - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Ахмед Яшар Ахмед



29 септември 2024 г., неделя, 16:15 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД



ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев СН: Николай Тодоров Петров

29 септември 2024 г., неделя, 18:45 ч.



ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов СН: Цветан Георгиев Георгиев



29 септември 2024 г., неделя, 21:15 ч.



ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков СН: Камен Михайлов Алексиев



30 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.



ПФК Септември Сф - Спартак 1918



ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Добромиров Димитров 4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Християна Красимирова Гутева СН: Антон Симеонов Генов

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