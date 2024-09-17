Георги Кабаков ще свири варненското дерби, а Гидженов - най-старото столично

Станаха ясни съдийските назначения за деветия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще свири варненското дерби между Спартак и Черно море, а Радослав Гидженов ще ръководи Славия - Левски.
Спартак (Варна) припомни славни моменти от двубоите си с Черно море
Ето всички назначения:
19 септември 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Йордан Костадинов Иванов
20 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Септември Сф
ГС: Михаел Петков Павлов
АС1: Александър Христов Апостолов
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Александър Костадинов Костадинов
21 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Васил Петров Минев
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Валентин Желев Добрев
21 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
ВАР: Георги Милков Гинчев
АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Кольо Димитров Данев
22 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Крум Добринов Стоилов
22 септември 2024 г., неделя, 20:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Георги Генов Нарлев
23 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Крумовград - ПФК Ботев Враца
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Георги Любомиров Минев
АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Георгиев Ангелов
23 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Петър Стоянов Петров
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