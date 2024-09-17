Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Георги Кабаков ще свири варненското дерби, а Гидженов - най-старото столично

Георги Кабаков ще свири варненското дерби, а Гидженов - най-старото столично

  • 17 сеп 2024 | 18:25
  • 954
  • 2
Георги Кабаков ще свири варненското дерби, а Гидженов - най-старото столично

Станаха ясни съдийските назначения за деветия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще свири варненското дерби между Спартак и Черно море, а Радослав Гидженов ще ръководи Славия - Левски.

Спартак (Варна) припомни славни моменти от двубоите си с Черно море
Спартак (Варна) припомни славни моменти от двубоите си с Черно море

Ето всички назначения:

19 септември 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК ЦСКА 1948

 ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Даниел Милков Ников

АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АВАР: Станислав Лазаров Станев

 СН: Йордан Костадинов Иванов

  

20 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Септември Сф

ГС: Михаел Петков Павлов

АС1: Александър Христов Апостолов

АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев

ВАР: Владимир Вълков Вълков

АВАР: Йордан Петров Петров

 СН: Александър Костадинов Костадинов

 

21 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора

 ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Васил Петров Минев

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Иво Николаев Колев

 СН: Валентин Желев Добрев

 

21 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929

 ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Станимир Илков Илков

АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев

ВАР: Георги Милков Гинчев

АВАР: Георги Йорданов Дойнов

 СН: Кольо Димитров Данев

 

22 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

 ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Иво Николаев Колев

АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Мартин Емилов Венев

 СН: Крум Добринов Стоилов

 

22 септември 2024 г., неделя, 20:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Черно море

 ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Красен Иванов Георгиев

 СН: Георги Генов Нарлев

 

23 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК Крумовград - ПФК Ботев Враца

 ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Георги Любомиров Минев

АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Георги Пламенов Тодоров

 СН: Николай Георгиев Ангелов

 

23 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД

 ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Христо Пламенов Хаджийски

АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АВАР: Мартин Иванов Марков

 СН: Петър Стоянов Петров

Следвай ни:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 зарадва деца от столично училище

ЦСКА 1948 зарадва деца от столично училище

  • 17 сеп 2024 | 16:20
  • 716
  • 0
Тодор Неделев стана баща на момиче

Тодор Неделев стана баща на момиче

  • 17 сеп 2024 | 15:10
  • 3509
  • 8
Бивш младежки национал излиза във Вълкосел за първи мач през сезона

Бивш младежки национал излиза във Вълкосел за първи мач през сезона

  • 17 сеп 2024 | 14:59
  • 2076
  • 2
Въпросителните в Балкан остават

Въпросителните в Балкан остават

  • 17 сеп 2024 | 14:24
  • 1239
  • 2
ЦСКА - София обяви програмата си до мача с Берое

ЦСКА - София обяви програмата си до мача с Берое

  • 17 сеп 2024 | 14:05
  • 2052
  • 1
Станислав Генчев се щракна с Ноле

Станислав Генчев се щракна с Ноле

  • 17 сеп 2024 | 13:51
  • 3896
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Димитров и Джокович се подготвят за шоуто в София, залата започна да се пълни

Димитров и Джокович се подготвят за шоуто в София, залата започна да се пълни

  • 17 сеп 2024 | 19:58
  • 6214
  • 19
Ювентус 0:0 ПСВ Айндховен, две опасности за нидерландския гранд

Ювентус 0:0 ПСВ Айндховен, две опасности за нидерландския гранд

  • 17 сеп 2024 | 19:44
  • 2188
  • 4
Йънг Бойс 0:0 Астън Вила, спасяване на Мартинес

Йънг Бойс 0:0 Астън Вила, спасяване на Мартинес

  • 17 сеп 2024 | 19:45
  • 1593
  • 1
Томаш към ръководството: По-малко да говорим и повече да работим, достатъчно говорих

Томаш към ръководството: По-малко да говорим и повече да работим, достатъчно говорих

  • 17 сеп 2024 | 11:07
  • 25448
  • 132
Григор Димитров: Далеч съм от сбогуване с българската публика

Григор Димитров: Далеч съм от сбогуване с българската публика

  • 17 сеп 2024 | 14:03
  • 22139
  • 83
Горещо във Варна: Спартак поиска по-скъпи билети за дербито, Черно море отказа "офертата"

Горещо във Варна: Спартак поиска по-скъпи билети за дербито, Черно море отказа "офертата"

  • 17 сеп 2024 | 11:41
  • 14712
  • 85