Георги Кабаков ще свири варненското дерби, а Гидженов - най-старото столично

Станаха ясни съдийските назначения за деветия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще свири варненското дерби между Спартак и Черно море, а Радослав Гидженов ще ръководи Славия - Левски.

Спартак (Варна) припомни славни моменти от двубоите си с Черно море

Ето всички назначения:

19 септември 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Даниел Милков Ников

АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Йордан Костадинов Иванов

20 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Септември Сф



ГС: Михаел Петков Павлов

АС1: Александър Христов Апостолов

АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев

ВАР: Владимир Вълков Вълков

АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Александър Костадинов Костадинов

21 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Васил Петров Минев

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Валентин Желев Добрев

21 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929

ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Станимир Илков Илков

АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев

ВАР: Георги Милков Гинчев

АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Кольо Димитров Данев

22 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Иво Николаев Колев

АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Крум Добринов Стоилов

22 септември 2024 г., неделя, 20:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Георги Генов Нарлев

23 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК Крумовград - ПФК Ботев Враца

ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Георги Любомиров Минев

АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Николай Георгиев Ангелов

23 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Христо Пламенов Хаджийски

АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Петър Стоянов Петров

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